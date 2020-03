Formation aux métiers de la construction navale : Création prochaine d’un incubateur à Azzefoun

Un incubateur destiné à la formation aux métiers de la construction et réparation navales sera créé prochainement à Azzefoun, à une soixantaine de kilomètres au nord de Tizi-Ouzou, a indiqué hier à l’APS le conseiller du ministre de la Pêche et des Produits halieutiques, Bellami Lamine.

Rencontré au niveau du chantier de construction et de réparation navales de la Sarl Sakomas, en marge de la cérémonie de présentation du prototype du premier bateau algérien destiné à l’exportation, M. Bellami a déclaré : «Nous sommes ici pour créer un incubateur pour former nos jeunes aux métiers de la construction et de la réparation navales et nous avons discuté de ce projet avec le responsable de Sakomas avec qui nous aurons une autre rencontre prochainement».

«Le ministère de la Pêche et de la Production halieutique encourage la formation dans les métiers et l’industrie de la pêche par cet incubateur qui est prévu au niveau du chantier naval d’Azzefoun et nous allons cibler notamment les jeunes porteurs de projets afin d’encourager la création d’entreprises qui seront spécialisées dans la production de bateaux», a-t-il dit.