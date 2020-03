Accompagnement des start-up : Vers la création d’un Haut conseil de l’innovation

Présidant le lancement de la 2e édition de la manifestation Algeria Start-up Challenge, organisée par l’incubateur CapCowork, le ministre de la Micro-entreprise, des Start-up et de l’Économie de la connaissance, Yassine Djeridène, a annoncé la création prochaine d’un Haut conseil de l’innovation, et ce conformément au programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, axé sur le renforcement de l’économie du savoir, créatrice de richesses et de postes d’emploi.

«Il a été décidé la création d’un Haut conseil de l’innovation, lequel constituera le socle de l’orientation stratégique opérée dans le domaine de la capitalisation des idées et des initiatives créatrices, ainsi que du développement des capacités nationales en matière de recherche scientifique au service de l’économie du savoir », a-t-il déclaré.

Il annonce une série d’autres mesures allant dans le même sens, à savoir «la création d’un fonds d’investissement destiné au soutien et à l’accompagnement des start-up et des entreprises innovantes, la réactivation de l’Agence nationale des parcs technologiques et sa modernisation afin qu’elle puisse jouer pleinement son rôle. Il s’agit aussi de l’encouragement de la représentation des porteurs de projets innovants et des start-up en les faisant bénéficier d’espaces dans les entreprises dépendant du secteur de la Jeunesse et des Sports, ainsi que de celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels».

M. Djeridène a soutenu qu’«un nouveau cadre juridique déterminant le statut des start-up et des incubateurs d’entreprises devra être mis en place afin de faciliter les démarches de création de ces entités. L’élaboration des textes en relation avec ce cadre devra impliquer une révision des lois de manière à adapter les mécanismes de financement aux cycles de développement des start-up.

La première édition d’Algeria start-up challenge, qui est un concours national visant à identifier les jeunes porteurs d’idées innovantes et à booster l’émergence des start-up, s’est déroulée en 2018 et s’était articulée autour des concepts du e-commerce et du e-paiement. Concernant cette édition, qui a bénéficié du parrainage du Premier ministère, elle comprend plusieurs sessions qui se tiendront à Constantine, Oran, Béchar, Alger et Ouargla, et au cours desquelles le jury devra sélectionner trois équipes pour prendre part à la grande finale, prévue le 16 avril prochain, coïncidant avec la journée du Savoir, à Alger. Les thématiques retenues sont le e-commerce et la Fintech, l’économie verte, l’amélioration des performances en matière de logistique et de distribution, le tourisme et l’amélioration des prestations de services publics. Le nombre total des participants inscrits s’élève à 400 start-up.

Issam B.