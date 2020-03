Sidi Bel-Abbès : Destruction d'une mine artisanale et récupération de munitions

Un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit, vendredi, une mine de confection artisanale et récupéré une quantité de munitions dans la localité de Tafassour, dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage menée, le 6 mars 2020, dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel-Abbès/2e RM, un Détachement combiné de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit une mine de confection artisanale et récupéré une quantité de munitions», précise le MDN. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le crime organisé, «un Détachement combiné de l’ANP et des Garde-frontières a arrêté, à Aïn Defla/1re RM et à Tlemcen/2e RM, deux narcotrafiquants et saisi 46 kilogrammes et 795 grammes de kif traité, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Naâma/2e RM, un narcotrafiquant en possession d’un kilogramme de la même substance et deux individus à bord d’une camionnette chargée de dix quintaux de tabac à Biskra/4e RM», a ajouté le communiqué. Dans le même contexte, le MDN indique qu’«un Détachement de l’ANP a saisi 4 groupes électrogènes et 5 marteaux-piqueurs à Tamanrasset/6e RM, tandis que des tentatives de contrebande de 8.120 litres de carburants ont été déjouées à Souk-Ahras, à El-Taref et à Tébessa/5e RM». En outre, «des éléments de la Gendarmerie nationale ont intercepté, à Relizane/2e RM, 2 individus en possession de 2 drones équipés de caméras», selon la même source.