M. Beldjoud aux Agents de l'état Refus total de toute atteinte à la dignité du citoyen

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, a exprimé, hier, son «refus et sa désapprobation totale» de toute attitude susceptible d'attenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l'État qui sont commis pour être à son service et à veiller sur ses affaires.

«Le ministre de l'Intérieur souligne son refus et sa désapprobation totale de toute attitude susceptible d'attenter à la dignité du citoyen émanant des agents de l'État qui sont commis pour être à son service et à veiller sur ses affaires, et cela conformément au programme et aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune», a indiqué un communiqué du ministère, rendu public suite à la publication de contenus informatifs fustigeant la réaction du wali de Mostaganem, en marge d'une visite sur le terrain au niveau de la wilaya.

Le ministre a fait savoir que «le droit des citoyens à exposer leurs doléances est garanti par des cadres durables de communication de proximité avec la population», a noté la source.

M. Beldjoud a rappelé au wali de Mostaganem que «le renforcement des passerelles de confiance entre le citoyen et l'État exige des responsables et des cadres locaux le respect mutuel et la sagesse», a conclu le communiqué.