Laghouat : Des salles d’isolement sanitaire dans tous les EPH

Des salles d’isolement sanitaire préventif ont été préparées au niveau de tous les Établissements publics hospitaliers (EPH) de la wilaya de Laghouat, dans le cadre des mesures de prévention prises pour éviter la propagation du coronavirus, a-t-on appris hier de la Direction de la santé, de la population et de la réforme hospitalière (DSPRH).

Cette procédure intervient, en application des instructions du ministère de tutelle portant, notamment, sur la création des espaces adaptés à la mise en isolement de cas suspects de coronavirus, a précisé à l’APS, le directeur du secteur, Imadeddine Mouaad.

«Ces espaces sont dotés de tous les moyens nécessaires afin de garantir une meilleure prise en charge médicales de cas suspects,» a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, des formations destinées au personnel médical et paramédical du secteur de la santé de la wilaya de Laghouat ont été lancées, dans le but de les préparer à prendre en charge les éventuels cas suspects, a fait savoir ce responsable. «L’ensemble des structures hospitalières de la wilaya ont bénéficié de tenues de protection contre le virus», a indiqué le directeur de la santé de la wilaya.