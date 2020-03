OMS : Aucune pénurie d’approvisionnement en médicaments

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, vendredi, que malgré l'épidémie de COVID-19 qui pourrait affecter la fabrication de médicaments, il n'y a aucune pénurie imminente d'approvisionnements en médicaments essentiels dans le monde. «L'OMS surveille le risque potentiel de perturbation de l'approvisionnement en médicaments en raison de l'épidémie de COVID-19», a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d'un point de presse quotidien. L'OMS travaille en étroite collaboration avec les associations industrielles, les régulateurs et d'autres partenaires, pour surveiller le risque de pénurie, en se concentrant sur les médicaments qui sont essentiels pour les soins de santé primaires et les urgences, y compris les antibiotiques, les analgésiques, ainsi que les médicaments du diabète, de l'hypertension, du VIH, de la tuberculose et du paludisme, a-t-il ajouté. Parallèlement, l'OMS a établi une liste de plus de 20 dispositifs médicaux essentiels dont les pays ont besoin pour traiter les patients, y compris des ventilateurs et des systèmes d'alimentation en oxygène qui sont essentiels pour le traitement du COVID-19.



Rien n’indique que le COVID-19 disparaîtra en été



Il n'y a actuellement aucune preuve indiquant que le COVID-19 disparaîtra en été, a déclaré vendredi un expert de haut niveau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), appelant les pays à combattre le nouveau virus de manière décisive au stade actuel. «Nous ne savons pas encore quelle sera l'activité ou le comportement du virus dans différentes conditions climatiques», a indiqué Michael Ryan, directeur exécutif du Programme de gestion des urgences sanitaires de l'OMS, lors d'un point de presse quotidien, mettant en garde contre l'hypothèse que le virus disparaîtra lui-même en été. «Nous devons considérer que le virus continuera d'avoir la capacité de se propager», a-t-il ajouté.