Protection Civile : Formation d’équipes spécialisées

L’évacuation sanitaire représente plus de 70% des interventions menées quotidiennement par les unités de la Protection civile. Qu’en est-il des mesures prises pour prévenir contre le coronavirus, sachant que des cas suspects ont été transférés à bord des ambulances de la PC ? Selon le chargé de communication de la Direction générale de la Protection civile (DGPC), le lieutenant Zouhir Ben Amzal, des dispositions ont été prises afin de protéger également le personnel et les équipements, dès l’apparition de la maladie. «Les ambulances sont systématiquement désinfectées. Les éléments des unités d’intervention sont protégés des pieds à la tête», a-t-il déclaré, à El Moudjahid. En effet, les équipes ont été équipées de combinaisons isolantes spéciales contre la contagion, en cas d’intervention pour un cas de contamination confirmé. Des cas confirmés ont été enregistrés dans la wilaya de Blida. La Direction de la Protection civile de Blida (DPC) avait lancé des sessions de formation sur les risques à caractère biologique. «Des officiers et agents de la DPC de Blida sont en cours de formation, notamment sur la détermination de la contamination et les mesures à prendre pour l’autoprotection et l’évacuation sanitaire, lors de l’intervention dans un cas confirmé. Nous optons pour l’anticipation et la prévention des risques à caractère biologique, notamment le coronavirus», a précisé le chargé de communication de la DPC de Blida, le lieutenant Adel Ezzeroug Ezzraimi, à El Moudjahid. «La formation cible les officiers et les agents, mais également les cuisiniers, pour le respect des règles d’hygiène», ajoute-t-il. La formation est marquée, également, par des exercices de simulation d’intervention, afin de mettre les sapeurs-pompiers dans les conditions réelles. L’officier souligne que les éléments d’intervention sont dotés d’équipements d’autoprotection, notamment les masques, les gants et le gel, dans le cadre de l’évacuation d’un cas suspect. L’ambulance est désinfectée «juste après l’évacuation d’un cas suspect», assure-t-il. Le lieutenant Adel Ezzeroug Ezzraimi insiste sur la sensibilisation des éléments de la Protection civile, mais, surtout, des citoyens. «En raison de l’enregistrement des cas à Blida, nous avons saisi les entreprises et les sociétés pour la prise de mesures, à l’instar de la mise en place d’un dispositif spécial, soit l’ouverture d’une petite infirmerie. Le dispositif est composé d’une ambulance médicalisée et des produits d’autoprotection. Nous les avons aussi initiés aux mesures d’hygiène et au contrôle des travailleurs», dit-il.

L’officier a également souligné la simplification des explications et les mesures de prévention en direction des citoyens. «Ce qui va permettre de prévenir contre cette maladie. Il ne faut pas s’alarmer», insiste-t-il, mettant l’accent sur le rôle des médias. Par ailleurs, le chargé de communication a relevé «un état de panique» chez les citoyens. Il a fait savoir que le CCO (Centre de coordination opérationnel) de la DPC de Blida, notamment le numéro vert «1021», reçoit quotidiennement des appels des citoyens inquiets. «Nous profitons pour les sensibiliser sur la conduite à tenir, notamment les mesures de prévention», relève-t-il. Il est à signaler que la DGPC dispose déjà de Sections spécialisées dans les risques technologiques et chimiques.

Neila Benrahal