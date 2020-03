Dans la lucarne : Cristiano, le nostalgique

Le football reste une discipline très prisée dont tous les footballeurs raffolent. Il leur procure du plaisir, mais c’est aussi une belle source financière. Le footballeur doit assurer son avenir, c’est tout à fait humain. Cristiano qui ne laisse personne indifférent est aujourd’hui considéré, à juste titre, comme le meilleur joueur du monde, même si Messi lui conteste ce titre. Les trophées sont si nombreux qu’on peut se perdre dans les calculs ! On peut dire qu’il a fait du chemin en quittant son Portugal natal pour l’Angleterre et plus précisément Manchester United. Il a excellé ! Toutefois, depuis qu’il a mis les pieds au Real Madrid en 2009, il a connu l’apogée d’une année très riche. Il avait permis au Real de truster les titres européens. Son dernier avec le Real fut en 2018, à Cardiff - Pays de Galles - contre la Juventus (4 à 1). Mais en décidant de partir pour la «Juve» il a étonné tout le monde. Une mésentente avec Perez serait derrière ce transfert pas comme les autres. Il avait laissé un grand vide dans la «maison blanche» et c’est la «Juve» qui avait fait la bonne affaire. On a cependant été surpris par sa présence lors du clasico. Real-Barça remporté (2-0) par les Meringues. On l’avait bien vu dans les tribunes en bonne place, mieux encore, à la mi-temps du match, il avait rejoint le vestiaire de ses anciens coéquipiers. Son soutien avait aussitôt porté ses fruits. Aujourd’hui on parle de son éventuel retour au Real. À la Juve son comportement avec Dyballa est connu de tous. Si le retour de Neymar (PSG) au Barça a avorté celui de Cristiano peut se réaliser. C’est une question de nostalgie ou d’habitude !

Hamid Gharbi