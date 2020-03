JSK : Une défense décimée

La JS Kabylie a perdu son défenseur, Nabil Saâdou, à la mi-temps du match JSK-USMBA (victoire 2-0). Le capitaine des Canaris, après examen, souffre d’une rupture des ligaments croisés de son genou droit et est d’ores et déjà forfait pour le restant de la saison. Avec le forfait, pour les mêmes raisons, de Tizi-Bouali, il y a quelques semaines, c’est tout l’axe-central de la JSK qui est décimé. Un vrai coup dur !

Nabil Saâdou va se faire opérer. Le défenseur central devra passer sur le billard au courant de la semaine. Il faut dire que la blessure du défenseur central est un véritable coup dur pour la JSK qui perd en l’espace de quelques semaines sa charnière centrale, lorsqu’on sait que Tizi-Bouali avait été opéré lui aussi récemment des ligaments croisés. Une situation qui ne plaît guère à l’entraîneur Yamen Zelfani qui devra s’atteler dès à présent à chercher la bonne formule pour recomposer un axe central solide en vue des prochaines échéances, à commencer par le prochain déplacement à Sétif. Il faut dire que le technicien tunisien ne dispose pas vraiment d’une grande marge de manœuvre. En effet, dans l’effectif actuel des Canaris, seul Souyed, qui constituait la paire centrale titulaire depuis la blessure de Tizi-Bouali, est «out». Autrement dit, Saâdou n’a pas de doublure naturelle, ce qui fait que Zelfani a le choix entre reconvertir un joueur en défenseur central, Bencherifa par exemple — pour peu qu’il soit complètement rétabli de sa blessure au dos —, ou puiser dans la réserve. Mais dans les deux cas, Zelfani est confronté à un dilemme cornélien dont il se serait passé volontiers à ce moment précis de la saison. La JSK lutte pour une place sur le podium et a besoin plus que jamais de tous ses joueurs. C’est dire que le forfait de Nabil Saâdou tombe vraiment au plus mauvais moment.

Amar B.