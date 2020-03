NAHD 1 – CSC 0 : La victoire de l’espoir

Le Nasr Hussein-Dey est sorti victorieux par la plus petite des marges hier après-midi au stade du 20-Août-1955 face au CS Constantine, un adversaire coriace.

Le NAHD, lanterne rouge du championnat, n’avait absolument pas le droit à l’erreur, au risque de voir s’envoler ses chances de maintien. En face, un Chabab de Constantine qui voulait mettre à profit le déroulement de la rencontre à huis clos pour damer le pion à l’équipe hôte, puisqu’il évoluait à l’extérieur de ses bases. Un résultat positif aurait permis aux Clubistes d’augmenter leur capital points pour rester dans le giron des équipes de tête. Finalement, la détermination et la grinta des Sang et Or, leur a permis de faire la différence et de l’emporter au final, grâce à l’unique réalisation de la partie signée par son jeune défenseur axial Azzi en toute fin de première période (45’). Soit, juste avant la pause citron, un à moment propice du match. Cela, a donné plus de force à la formation d’Hussein-Dey qui s’est accrochée bec et ongles à son maigre avantage. Les jeunes loups nahdistes ont tenu bon face à des Constantinois, qui n’ont pas démérité et qui se sont, eux aussi, bien battus pour tenter de revenir à la marque. Cependant, il fallait compter sans la fougue et la détermination des camarades de Belaïd, qui malgré leur jeune âge et leur manque d’expérience, tiennent absolument à ce que l’on sache que le Nasria n’est pas encore mort et qu’ils feront tout leur possible pour tenter l’exploit de se maintenir en Ligue 1, malgré la situation des plus complexes dans lesquelles ils se trouvent. Le président du club, Ould Zmirli, a remis deux mensualités aux joueurs, jeudi dernier, pour les motiver. Ses encouragements ont trouvé du répondant auprès de ses poulains, qui grâce à cette victoire rejoignent le NC Magra aux points, mais sont meilleurs au goal-average, ce qui leur permet de lui céder la place peu envieuse de lanterne rouge, en grimper à l’avant-dernier rang, en attendant mieux. Le NA Hussein-Dey, n’est plus qu’à deux petits points du premier non relégable, l’US Biskra. Ce qui donne espoir aux Husseindéens, qui croient plus que jamais en leurs chances de maintien désormais. Pour leur part, Yattou and Co repartent chez eux déçus de cette défaite, surtout qu’ils avaient les faveurs des pronostics, au vu des forces en présence. Malgré la qualité de cette équipe du CSC, logée à bon enseigne (5e), elle ne parvient pas à enchaîner une série de résultats positifs qui lui permettrait d’espérer prendre place sur le podium, pour jouer ensuite carrément la carte du titre qui est dans ses cordes, au vu de son potentiel. Les Sanafir attendront le prochain match at-home face à l’USB pour tenter de se reprendre, quant aux Nahdistes, ils auront fort à faire lors de la prochaine journée en allant tenir tête à l’ASAM à Ain M’lila.

Mohamed-Amine Azzouz

Résultats complets de la 21e journée



Jeudi 5 mars :

US Biskra - ES Sétif 0-2

CABB Arréridj - MC Alger 3-0

JS Kabylie - USM Bel-Abbès 2-0



Samedi :

NA Husseïn-Dey - CS Constantine 1-0

NC Magra - AS Aïn M'lila 0-1

MC Oran - JS Saoura 1-1

Paradou AC - USM Alger 1-1

ASO Chlef - CR Belouizdad 2-2

Classement : Pts J



1). CR Belouizdad 40 21

2). ES Sétif 36 21

3). JS Kabylie 35 21

4). MC Alger 34 20

5). CS Constantine 31 21

6). MC Oran 30 21

--). JS Saoura 30 21

8). AS Aïn M'lila 29 21

9). USM Bel-Abbès 26 21

--). Paradou AC 26 20

--). USM Alger 26 21

12). CABB Arréridj 25 21

--). ASO Chlef 25 21

14). US Biskra 21 21

15). NC Magra 19 21

--). NA H.Dey 19 21.