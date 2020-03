Ligue 1- 21e journée, Paradou AC 1 - USM Alger 1 : à mettre aux oubliettes

Les journées de suivent et se ressemblent pour l'USM Alger, qui ne parvient toujours pas à gagner. Dans un derby de niveau assez moyen, les Rouge et Noir et l'Athletic Paradou se sont neutralisés. En effet, les deux formations, pas au meilleures de leurs formes se sont séparées sur le score de parité d'un but partout.

Un résultat qui n'arrange guère les affaires des deux adversaires, toujours dans une position inconfortable au classement. Le public présent dans les tribune du stade du 5-Juillet n'a pas vraiment eu grand chose à se mettre sous la dent durant le premier half de ce derby, qui a débuté sur un rythme relativement bas. Evoluant dans des schémas tactiques de prudence, les deux formations, qui ont renforcé leurs compartiments du milieu du terrain, se sont distinguées par un jeu plutôt direct, tout à fait inefficace et un engagement physique remarquable. De part et d'autre, les défenseurs n'ont eu aucune difficulté à anéantir les quelques timides tentatives offensives.

La seconde période était plus intéressante à suivre. Les poulains du désormais nouveau coach de l'USMA, Mounir Zeghdoud, ont affiché de meilleures intentions offensives. Prenant l'initiative du jeu à leur compte, ses derniers ont tenté tant bien que mal de mettre la pression dans le camp adverse. 52', Meftah reprend de la tête le coup franc de Zouari. La balle est repoussée par le poteau droit de Moussaoui. 53', Mahious ne parvient pas à reprendre le centre au point de penalty de Meftah. Le Paradou, qui a surtout favorisé le jeu de contre, n'a pas tardé à répliquer. 55', le tir de Ghourab passe à peine au-dessus la transversale. 63', le heading de Bouata au second poteau est bien capté par Mansouri. 70', Kadri se débarrasse superbement de Cherifi à l'entrée de la surface, mais ne parvient pas à cadrer. Au fur et à mesure le jeu s'emballe et les deux teams osent de plus en plus. 78', Boumechra tente un tir lointain, mais le cuir et bien capté par Moussaoui. 82', l'USMA parvient à ouvrir la marque sur balle arrêtée. De la tête, Meftah reprend dans les filets le coup franc de Zouari.

On pensait alors que l'USMA allait renouer enfin avec la victoire, après une série de huit rencontre sans succès en championnat, mais ce ne fut pas le cas. Dans les arrêts de jeu de cette confrontation l'Athletic remet les pendules à l'heure. 90+4', d'un superbe coup franc direct, Bouzok parvient à tromper la vigilance de Mansouri.

Redha M.