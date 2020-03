Filali Ghouini, président du Mouvement El Islah : Pour une constitution pérenne

Le président du mouvement El Islah, M. Filali Ghouini, a animé, hier à Bordj Bou Arreridj, un meeting, en rappelant aux militants qu’il a été reçu avec plusieurs autres cadres par le président de la République. L’audience s’inscrit dans le cadre des consultations politiques et du dialogue lancé par M. Tebboune, a précisé le président du mouvement, qui a jugé que les résultats obtenus sont satisfaisants et encourageants. M. Ghouini rappelle la participation d’autres partis, organisations et personnalités qui représentent toutes les idées politiques.

Cela montre que la situation s’améliore dans le pays, a affirmé M. Ghouini. Le président du mouvement a souligné qu’au cours de cette entrevue, la délégation a présenté au chef de l’Etat des idées et des propositions portant sur la révision de la Constitution. Il a lancé un appel à tous les Algériens pour participer avec force au large débat qui sera ouvert après la présentation de la mouture de ce texte. «Nous souhaitons que la future Constitution soit celle d’un Etat et non pas d’un pouvoir, celle de tout un peuple et non pas d’un groupe», a affirmé M. Ghouini, tout en préconisant que le texte soit empreint de pérennité pour permettre le parachèvement de l’édification de l’Algérie nouvelle. L’orateur, qui a appelé à l’élaboration d’une loi de finances complémentaire pour permettre la concrétisation des engagements du président de la République, a estimé que l’Algérie, qui a trop souffert des conflits idéologiques, a besoin d’unité pour réaliser la justice sociale que les Algériens réclament.

F. D.