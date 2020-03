Abdelkader Bengrina, président du mouvement El-Bina : «La Femme est le piller de la société»

Le conseil de la famille et de l’enfance du mouvement El-Bina a organisé, hier, au club El-Moudjahid d’Alger, une rencontre sous le thème: «La femme algérienne : réalité et horizons». Le président du mouvement, Abdelkader Bengrina, a indiqué avoir une pensée particulière à l’égard de l’ensemble des moudjahidate et des chahidate.

M. Bengrina a affirmé que le mois de mars a une grande charge symbolique pour l’ensemble des Algériens. «C’est en mars que Larbi Ben M’hidi et Mustapha Ben-Boulaïd sont tombés au champ d’honneur», a-t-il souligné.

Evoquant la situation de la femme, il a appellé à des réformes pour renforcer davantage les lois la protégeant, tout en appelant à renforcer la protection de l’enfance.

M. Bengrina a rendu un vibrant hommage aux femmes palestiniennes, irakiennes et syriennes. Affirmant que le pays est en train d’entamer des réformes profondes, M. Bengrina a souligné l’impérieuse nécessité de conjuguer l’ensemble des efforts pour bâtir l’Algérie nouvelle.

De son côté, la présidente du conseil de la famille et de l’enfance du parti, Mme Amina Hadjaj, indique que l’instance consultative vise à valoriser le rôle fondamental de la famille. «Le conseil aura pour mission de présenter des initiatives valorisant la condition de la femme et de l’enfant dans la société, et d’être aussi une force de proposition pour l’ensemble des politiques publiques allant dans ce sens», a-t-elle déclaré, ajoutant que l’instance œuvrera à protéger la jeunesse de l’invasion culturelle qui porte atteinte à l’identité nationale et aux valeurs islamiques. «La famille et, plus précisément, la mère sont les piliers à même de préserver les valeurs de la société», a-t-elle assuré, avant d’appeler au renforcement du cadre juridique pour conforter les droits de la femme. Pour sa part, l’avocate Fatma-Zohra Benbraham a indiqué que «la femme est le moteur de la société, car c’est elle qui doit gérer l’éducation, la santé et les loisirs des enfants».

Sami Kaidi

----------------------------

Rencontre Tebboune-Bengrina : les principaux thèmes abordés

La révision de la Constitution, la situation politique, les réformes socioéconomiques et les questions inhérentes à la sécurité des frontières sont les principaux thèmes abordés lors de la rencontre entre le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina. C’est ce qu’a révélé, hier, ce dernier qui est»revenu sur les vertus du dialogue. «Il n’y a pas de solution en dehors du dialogue que nous souhaitons le plus large possible. Ainsi, nous appelons l’ensemble de la classe politique à y participer pour l’intérêt suprême de la patrie», dit-il. S. K.