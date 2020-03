Kamel Bensalem, SG du PRA : «Nous soumettrons des propositions pour enrichir la Constitution»

Le SG du Parti du renouveau algérien (PRA), Kamel Bensalem, affirme que sa formation est dans l’attente de la première mouture du projet de révision de la Constitution que le comité d’experts, installé à cet effet par le président de la République, s’apprête à dévoiler.

«Une fois rendue publique et après réception de cette mouture, nous comptons procéder à son enrichissement par des propositions reflétant les aspirations et attentes de toutes les catégories de la société», a-t-il soutenu dans son intervention devant les militants de son parti réunis, hier, à l’hôtel Riadh de Sidi Fredj. Le président de la République, indique-t-il, a insisté à maintes fois sur le caractère consensuel de la Constitution qui représente le point d’ancrage du projet d’instauration de l’Algérie nouvelle. «Le PRA, qui réitère son soutien à cette démarche prônée par le chef de l’Etat, entend contribuer activement à son succès en se mobilisant, d’abord dans le cadre du projet de révision de la Constitution et en s’érigeant, ensuite, comme partenaire fiable dans l’acte de bâtir la nouvelle République», a-t-il affirmé.

Le PRA, fait-il savoir, «est une famille politique imprégnée des valeurs de patriotisme qui ne ménagera pas le moindre effort pour l’aboutissement du projet de renouveau national garantissant la consécration des revendications de la dynamique du mouvement citoyen du 22 février, que même le président de la République qualifie de béni». Pour Kamel Bensalem, la dynamique du changement est amorcée à la faveur de la présidentielle du 12 décembre dernier, que d’aucuns certifient de son déroulement dans des conditions intègres et crédibles.

Qualifiant ce scrutin d’historique, eu égard notamment aux conditions de son organisation dans la transparence absolue, il a salué à ce propos la mobilisation des Algériens, nombreux»à s’être mobilisés pour élire un nouveau président. C’était là, rappelle-t-il, «le début d’une nouvelle ère provoquant une rupture radicale avec les anciennes pratiques d’un régime qui a spolié les richesses du pays et généralisé la corruption».

Rendant un vibrant hommage au Haut commandement de l’institution militaire, il a salué la mémoire du défunt moudjahid, le général de corps d’Armée Ahmed Gaid Salah, pour l’accompagnement du mouvement citoyen et la préservation de son caractère pacifique qui, dit-il, a constitué une source d’émerveillement pour le monde entier. Il a insisté, en outre, sur l’importance que revêt le projet de révision de la Constitution pour l’émergence d’un Etat de droit, à travers une réelle prise en charge des aspirations et revendications d’essence démocratique du peuple.

La révision de la loi électorale ne manque pas aussi d’importance, indique le SG du PRA, rappelant ses principaux objectifs, ceux notamment visant à conférer une meilleure légitimité aux assemblées élues aux niveaux local et national, ce qui devra impacter le rétablissement de la relation de confiance entre le peuple et les institutions. «Le problème de l’Algérie n’est pas d’ordre économique, c’est surtout un problème de confiance, qu’il faudrait instaurer très vite», a-t-il dit.

Karim Aoudia