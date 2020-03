Association générale des entrepreneurs algériens : Une Tripartite d’urgence pour sauver l’entreprise

C’est un cri de détresse que lance l’Association générale des entrepreneurs algériens. Son président Mouloud Kheloufi, dans une conférence de presse tenue hier à Alger à l’issue de la réunion du Bureau exécutif national, fait état d’une situation inextricable dans laquelle se noient des entreprises du Btph. A coup de chiffres qui donnent le tournis, le conférencier fait état de 20.000 à 25.000 entreprises du Btph se trouvant à l’arrêt technique, 200.000 employés en chômage et une baisse de 90% des ventes des fabricants de matériaux de construction. Effarant ! La situation ne peut perdurer. Une raison pour laquelle M. Kheloufi demande une «Tripartite d’urgence», à l’issue de laquelle il sera procédé à «l’installation d’un Comité de suivi des résolutions devant rendre compte, chaque mois, de l’état d’exécution des résolutions édictées».

Dans ses propositions, l’Agea préconise une révision du cahier des charges relatif à la promotion immobilière et encourager l’entreprise nationale à construire des habitations destinées pour 50% à la location et l’autre moitié à la vente. Le tout s’inscrit dans l’impératif d’«atténuer grandement la spéculation du marché de la promotion immobilière». Sur sa lancée, M. Kheloufi indique que «l’Etat doit consentir un effort pour assurer la pérennité des entreprises». Par quels leviers ? L’orateur propose «l’annulation pure et simple de la Short-List des entreprises accédant aux projets, via le gré à gré, et revenir au Code des marchés publics avec la préférence de 25% des entreprises, publiques ou privées. La nouveauté, portera sur le prix de location qui «ne dépasserait pas le SMIG». D’autre part, il plaide pour «une amnistie générale en charges sociales, fiscales et parafiscales aux entreprise du Btph pour 2019 qu’il considère comme une année blanche. Parmi les propositions phares de l’Agea, au total elles sont 14, M. Kheloufi œuvre pour la mise en place d’un observatoire national pour la PME/PMI et TPE, ainsi que de «mécanismes sérieux et viables» d’implication effective des banques leur permettant de s’investir pour accompagner les entreprises dans la réalisation et le suivi des projets de construction. Des mesures qui permettront d’éviter «les retards de livraison des projets et le maintien de l’outil national de production». S’ajoute la nécessité d’accélérer la mise en place, la diffusion et l’exécution rapide des textes d’application permettant la mise en œuvre rapide des recommandations de la charte du partenariat public privé. Sur les créances non payées aux entreprises du BTPH, qui s’élèvent à deux milliards de dinars en avenants, M. Kheloufi dira que la situation persiste.

Par ailleurs, l’Agea revendique la mise à disposition des zones d’activité par wilaya dédiées exclusivement au BTPH, ainsi que de doter l’Association d’un siège permanent au niveau de chaque commission nationale et de wilaya, chargée des marchés et de l’investissement en rapport avec le Btph. M. Kheloufi a également appelé à libérer les initiatives notamment par l’octroi d’assiettes foncières au niveau local aux promoteurs immobiliers afin de diminuer la dépendance de ceux-ci par rapport à la demande publique. «Actuellement, sans demande publique nos entreprises ne travaillent pas. Ceci impacte également les fabricants qui ne peuvent pas commercialiser leur production».

Fouad Irnatene