Commentaire : Une fête très spéciale

C’est le 8 mars. On ne jure que par cet évènement qui vient, chaque année, offrir aux Algériennes, sur un plateau en or — les circonstances l’exigent — douceur, mots gentils et bien sûr ces fleurs et cadeaux pour leur manifester considération et respect, pas seulement parce qu’elles sont femmes, mais surtout pour ce qu’elles font, tous les jours, chacune dans son domaine.

La journée mondiale de la femme a toujours été une occasion propice pour rendre à César ce qui appartient à César — l’état des lieux est là pour le confirmer avec chiffres à l’appui — sa contribution au développement à travers une présence, de plus en plus remarquable et remarquée, à tous les niveaux, qu’ils soient économique, culturel ou politique.

Toutes les données et les statistiques chez nous vont dans ce sens, pour ne laisser point de doute sur cette question «tranchée» depuis des années par les décideurs et la société qui viennent réhabiliter le statut de la femme.

Pas spécialement active. En effet, le bon côté de la chose, c’est ce geste d’amabilité et de gentillesse envers les mères, les épouses, les filles, les sœurs, les collègues de travail et même les voisines, devenus des rituels et des traditions auxquels on tient comme à la prunelle de ses yeux, l’espace de cet évènement qui en dit long.

Exprimer les vœux de bonheur aux femmes ne se limite pas aux employeurs qui gratifient leur personnel féminin, en ce jour particulier, mais à d’autres couches de la société lesquelles s’inspirent, à leur tour, de la grande symbolique et de la portée du 8 mars pour «chouchouter» leur entourage féminin.

Ces dernières années, à vrai dire, la journée mondiale de la femme ne passe jamais inaperçue pour les Algériens vivant au cœur de la grande fête.

Aujourd’hui, tout le monde profite de cet évènement pour honorer des femmes non actives et dont le statut ne les empêche pas pour autant de jouer à la perfection leur rôle d’épouse ou encore de mère.

Voir les fleuristes et les vendeurs de parfums et autres envahis par toute cette foule hétéroclite pour faire plaisir à celles-ci qui revient chaque année, suffit à exprimer toute la considération vouée aux femmes.

Quand on voit un enfant faire des «ponctions» sur son argent de poche pour acheter une fleur ou autre à sa mère ou sa grand-mère, on comprend à quel point les femmes comptent pour leurs proches.

C’est carrément un aveu plein d’émotions et d’affection à l’endroit d’Eve. Alors, n’hésitons pas à vivre, tous les jours, au rythme du 8 mars.

Samia D.