Accidents de la circulation : Les deux-roues impliqués à hauteur de 15%

Pour sensibiliser les jeunes aux dangers du non-respect du code de la route et aux règles liées à la conduite des motos, notamment le port du casque, et dans le but de réduire le nombre de victimes, la Délégation nationale à la sécurité routière a organisé, hier, au niveau du Complexe sportif Mohamed-Boudiaf (Alger), en partenariat avec l’association Stop agressivité routière, Moto-DZ et North Algeria Leaders, une journée de sensibilisation et d’information au profit des utilisateurs des deux-roues.

Le président de la Délégation a affirmé, à cette occasion, que cette action s’inscrit dans le cadre des recommandations du président de la République et édictées lors du Conseil des ministres du 3 février dernier portant sur l’intensification des campagnes de sensibilisation contre les accidents de la circulation. «Nos services ont enregistré une forte hausse de sinistralité, avec une série d’accidents impliquant des conducteurs de transport de voyageurs, ce qui a causé une véritable hécatombe sur nos routes», a regretté Ahmed Naït El-Hocine, qui précise que le seul indicateur qui n’a pas connu de baisse est l’implication de conducteurs de motocycles, bien qu’ils représentent 1,83% du parc. Ces derniers sont impliqués dans près de 15% du taux global de l’accidentalité. «Si l’on parle d’un accident de moto, généralement, c’est un accident mortel. C’est la raison pour laquelle nous insistons sur cette catégorie d’usagers, dont près de 45% des victimes sont des jeunes âgés entre 18-29 ans», a indiqué le président de la Délégation nationale. Il a affirmé en outre que «l’excès de vitesse, les dépassements dangereux, la négligence des motards et le non-respect de la distance de sécurité sont les principales causes de ces accidents mortels», révélant que «173 accidents sont dus essentiellement à la négligence et au non-respect du Code de la route, et 750 cas enregistrés l’ont été pour des conducteurs qui n’ont pas le permis de conduire moto». Le responsable de l’association Stop agressivité routière, Samir Khemici, a expliqué, de son côté, que la journée de sensibilisation a pour but de sensibiliser les professionnels des deux-roues aux dangers des accidents de la route. «Lors de ces campagnes de prévention, nous profitons de notre expérience pour donner les consignes pour assurer la sécurité aux motards, en leur rappelant l’impératif du respect du code de la route, mais aussi la maîtrise de sa moto, base de toute sécurité», a-t-il relevé.

À noter que d’autres actions similaires seront organisées prochainement dans dix wilayas, en vue de sensibiliser le plus de personnes possibles contre les dangers de la route. Une semaine de prévention sera par ailleurs organisée, aujourd’hui, dans la wilaya de M’sila, une région dans laquelle il a été enregistré le taux le plus élevé en matière de décès sur les route.

Il est utile de souligner que ces deux dernières années, le nombre d’accidents de motos a connu une hausse sensible. Les motocycles en Algérie ont été impliqués, en 2019, dans 3.568 accidents corporels, ce qui représente 15,8% de l’accidentalité globale, en augmentation de plus de 4% par rapport à l’année 2018.

