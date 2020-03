AADL-2 : 120.000 souscripteurs retirent les décisions d’affection

L’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement a ouvert, hier, son site électronique au profit de 120.000 souscripteurs au programme de logement location-vente (AADL2), afin de retirer les décisions d’affectation.

Selon un communiqué publié sur sa page Facebook, l’AADL a précisé que cette opération se poursuivra jusqu'à la remise de toutes les décisions qui concernent les logements dont les travaux ont atteint un taux d’avancement de 70%. L'agence a ajouté que l’opération se déroulera de manière progressive et que les souscripteurs peuvent retirer leur décision en les téléchargeant directement à partir du site web.

L’opération concerne 36 wilayas. Il s’agit de Tiaret, Oran, Tlemcen, Mascara, Chlef, Sidi Bel-Abbès, Mostaganem, Tissemsilt, Saïda, El- Bayadh, Constantine, Sétif, Batna, Jijel, M’sila, Oum El-Bouaghi, Mila, Tipasa, Algérie, Annaba, Skikda, El-Tarf, Guelma, Souk-Ahras, Tébessa, Aïn Defla, Blida, Médéa, Béjaïa, Bouira, Djelfa, Boumerdès, Ouargla, El-Oued, Ghardaïa et Laghouat.

Les wilayas seront progressivement programmées sur le site pour le retrait de l’ordre de versement de la troisième tranche, selon le calendrier établi.

Pour ce qui est de la wilaya d’Alger, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a indiqué, récemment, que 32.000 souscripteurs sont concernés. Il a révélé qu’un total de 128.000 souscripteurs avaient bénéficié de cette formule qui englobe 560.000 logements.

Concernant les souscripteurs ayant déjà payé la première tranche du montant du logement, Kamel Nasri a précisé que les projets destinés à cette catégorie n’ont pas été encore lancés, ajoutant que l’étude de 70.000 logements a été finalisée, sachant que des appels d’offres devront être lancés dans les prochains jours pour la réalisation de ce chantiers, dans le cadre du programme, ce qui permettra l’ouverture du site électronique au profit de cette catégorie au moment opportun.

Le secteur œuvre à exploiter les terrains occupés par les bidonvilles, pour lancer des programmes AADL, a-t-il poursuivi. S’agissant des recours et des souscripteurs qui n’ont pas payé la première tranche du prix de leur logement, le ministre a souligné que le secteur était en passe d’étudier la situation de cette catégorie, en vue de trouver des solutions adéquates, notamment en ce qui concerne le foncier et le financement.



De nouvelles mesures pour l’habitat



Rappelons que lors d’une réunion ministérielle tenue le 5 mars, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a promis de remédier, le plus rapidement possible, aux obstacles rencontrés, lors de la réalisation de tous types de programmes d’habitat et de logement.

«Jusqu’au 1er janvier de l’année en cours, 974.300 logements étaient inachevés, dont 648.643 unités sont en cours de réalisation, contre un nombre de 325.657 unités qui n’ont pas encore commencé», a rappelé le ministre de l’Habitat, lors de cette rencontre, où il a expliqué que parmi les contraintes relatives à ces retards, le manque de financement nécessaire pour finaliser ces programmes. Dans ce cadre, un planning prévisionnel pluriannuel de financement sur la période 2020-2024 devra être établi, en accordant la priorité, dans le cadre de la loi de finances complémentaire pour 2020, à la prise en charge des viabilisations des logements achevés et en voie d'achèvement, ainsi que leur raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz, en vue de leur attribution durant l'année en cours. Il a également été décidé d'améliorer le management des projets de réalisation de logements, à travers une coordination plus efficace du travail et le respect des délais de réalisation.

Dans ce sens, un dispositif de coordination et de suivi rigoureux devra être mis en place au niveau des walis, à travers des réunions périodiques à tenir avec l'ensemble des parties prenantes au projet, en amont de son lancement et pendant toutes les phases de réalisation.

À cet effet, des comptes rendus mensuels de l'état d'avancement des différents programmes restant à réaliser devront parvenir au Premier ministre.

Salima Ettouahria