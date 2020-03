Grand angle : Tragédies en Méditerranée

Depuis 2014, la mer Méditerranée a vu périr dans ses eaux 20.014 migrants ou réfugiés a indiqué l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). Au fil des ans, la grande bleue est devenue le théâtre de tragédies qui se jouent généralement de nuit et dans lesquelles les acteurs n’ont aucun pouvoir de changer leur destin. Ils sont livrés à eux-mêmes, entassés sur des embarcations de fortune qui se transforment souvent en des cercueils voguant au gré des conditions météorologiques. Les plus chanceux de ces candidats parviendront à atteindre l’autre rive, pour les autres, c’est la noyade qui est les attend. La Méditerranée sera leur dernière demeure. Un immense cimetière où seront noyés à jamais les rêves et les espoirs d’hommes et de femmes, pour la plupart à la fleur de l’âge qui ont fait le choix d’aller chercher sous d’autres cieux ce qu’ils n’ont pas réussi à trouver dans leur pays. Migrants économiques ou réfugiés, tous fuient ce qu’ils pensent être «l’enfer» sur terre. Mais ils n’atteindront pas ce «paradis» qu’ils croyaient trouver en Europe. A qui la faute ? A leurs gouvernements qui n’auront pas réussi à leur offrir ces conditions de vie auxquelles ils ouvrent droit ? A leur impatience de vouloir tout et vite ? A la politique migratoire de plus en plus restrictives dans l’octroi des visas, et/ou leur à se mettre d’accord sur une politique d’accueil des migrants ce qui complique la situation ? Pour les proches des personnes décédées et disparues, il ne fait pas un doute que la responsabilité est partagée. Dans une tribune publiée en 2019, l’écrivain, économiste et haut fonctionnaire français, Jacques Attali avait dénoncé cette incapacité des Européens en estimant qu’«on ne peut laisser mourir ceux qui tentent, à leurs risques et périls, de fuir un enfer, et les laisser mourir ne dissuadera aucun de ceux qui sont certains de mourir s'ils ne migrent pas». Et il ne s’était pas trompé. Les tentatives de traversée ne se sont jamais arrêtées d’autant que ce business est devenu très lucratif pour les réseaux de passeurs. Les organisations humanitaires confrontées chaque jour à une nouvelle tragédie continuent de tirer la sonnette. «Le fait que nous ayons atteint ce nouveau jalon sombre, renforce la position de l'OIM selon laquelle il est urgent d'augmenter la capacité globale des opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée» a déclaré le directeur du Centre d'analyse des données sur les migrations mondiales de l'OIM. Mais les gouvernements face aux pressions politiques refusent à se rendre à cette réalité mise en évidence par Jacques Attali. Mais pour combien de temps resteront-ils encore sourds ?

Nadia K.