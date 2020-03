Syrie : Washington s'oppose à une déclaration de l'ONU soutenant l'accord turco-russe

Les Etats-Unis se sont opposés vendredi à l'adoption d'une déclaration du Conseil de sécurité de l'ONU soutenant l'accord russo-turc pour la province d'Idleb en Syrie, demandée par la Russie, ont indiqué des diplomates à l'issue d'une réunion à huis clos. «C'est prématuré», ont déclaré les Etats-Unis lorsque l'ambassadeur russe Vassily Nebenzia, qui avait demandé la tenue de la réunion, a demandé à ses 14 partenaires au Conseil de sécurité d'adopter une déclaration commune, ont rapporté ces diplomates sous couvert d'anonymat. La Russie a alors fait un lien avec la volonté des Etats-Unis de faire adopter rapidement au Conseil de sécurité une résolution, en cours de négociations, entérinant l'accord conclu le 29 février entre Washington et les talibans pour l'Afghanistan.

Les Russes ont clairement laissé entendre qu'ils allaient s'y opposer, selon les mêmes sources. «Plusieurs pays ont accueilli favorablement» l'accord de cessez-le-feu conclu jeudi entre la Russie et la Turquie, a relevé après la réunion Vassily Nebenzia. «Nous voulions une déclaration mais à cause de la position d'une délégation, cela n'a pas été possible», a-t-il regretté. «Il y a beaucoup de questions sur la manière dont il (cet accord) va fonctionner en pratique, qui va le contrôler», a déclaré pour sa part l'ambassadrice du Royaume-Uni, Karen Pierce. «Qui va contrôler ce qu'il se passe à l'ouest d'Alep et plus important, le gouvernement syrien a-t-il approuvé formellement» l'entente russo-turque, et «va-t-il appliquer les dispositions du cessez-le-feu ?», a-t-elle ajouté.

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan l'accord de cessez-le-feu protègera mieux les frontières turques et jettera les bases d'une normalisation à Idleb. «La trêve apportera des gains significatifs dans plusieurs domaines. Elle prépare le terrain pour la stabilité et la normalisation dans la région d'Idleb», a déclaré M. Erdogan.

M. Erdogan a donné l'ordre aux garde-côtes d'empêcher les migrants de traverser la mer Egée. Toutefois, cette décision n'apaisera en rien la tension avec le voisin grec qui fait face à un exode massif de Syriens à partir des frontières turques. «L'approche consistant à ne pas intervenir pour empêcher les migrants de quitter la Turquie reste valable, sauf pour ce qui concerne les départs par la mer, en raison des dangers», selon un responsable des gardes côtes turques. Ankara et Athènes échangent continuellement des accusations concernant les migrants, les Turcs parlant de la «brutalité» des Grecs à l'encontre des migrants, les Grecs accusant la Turquie de «les pousser et même de les aider» à l'émigration vers la Grèce.

