Consultations sur la révision de la Constitution : M. Tebboune reçoit une délégation de l’ONEM conduite par M. Khalfa

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu jeudi dernier dans l’après-midi une délégation de l'Organisation nationale des enfants de Moudjahidine (ONEM), conduite par son secrétaire général, Khalfa Mebarek, et ce dans le cadre «des consultations sur la situation du pays et le projet de révision de la Constitution», a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

«Lors de cette audience, la délégation a présenté une série d'avis et de propositions relatives à la révision de la Constitution, de façon à garantir la fidélité et la continuité dans la préservation des principes du 1er-Novembre et la protection de sa mémoire et de son héritage historique», a précisé le communiqué.

Il a également été question d'évoquer «les efforts à consentir en vue d'adopter une Constitution consensuelle réunissant les conditions de préparer les jeunes afin d'assumer leurs responsabilités dans l'édification de l'Etat, dans un esprit ouvert et imprégné des valeurs nationales fédératrices du peuple», a ajouté la source.