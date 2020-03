Fondation émir Abdelkader : Appel à proclamer le 27 novembre, journée nationale de la mémoire et de la résistance

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une cérémonie de recueillement à la mémoire du petit-fils de l’Emir Abdelkader, l’ambassadeur défunt Idriss El Djazairi, Chamil Boutaleb a souhaité voir cette proposition prise en considération à haut niveau, soulignant que cette demande est «un objectif principal de la fondation à l’heure actuelle». Parlant du regretté Idriss El Djazairi et de son riche et long parcours, M. Boutaleb a appelé les instances concernées, dont le secteur de la culture, à contacter ses proches, en particulier sa femme, en vue de collecter, de recueillir ses œuvres publiées et inédites et ses articles dans divers domaines politique, économique et historique, afin que les générations présentes et futures puissent les consulter.

Selon le même responsable, on compte 25 livres d'Idris El Djazairi, plus des centaines d'articles dans divers journaux et magazines internationaux et plusieurs études très importantes qui n'ont pas encore été publiées.