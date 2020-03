Réforme de la presse et de la communication : Grandes ambitions pour un secteur névralgique

Le terrain est balisé et les premières actions sont déjà mises en œuvre par le ministère de la Communication dans le cadre d’une feuille de route claire.

Le ministère a engagé le chantier tout en l’accompagnant par le dialogue et la concertation avec les professionnels et les universitaires pour recueillir le maximum d’avis, de propositions et de commentaires qui seront d’un apport certain dans la finalisation de l’approche préconisée par les pouvoirs publics.

Aussi, cette première étape est marquée par un diagnostic fait sur l’état de la presse, toutes filières et branches confondues, afin de détecter les volets et points qui nécessitent des interventions et doivent nécessairement être touchés par le cycle des réformes que le gouvernement compte engager.

A ce titre, il est établi que le secteur vit actuellement une situation grave et catastrophique et ce à tous les niveaux. Une situation marquée principalement par une indescriptible anarchie, une grande opacité tant sur le plan de fonctionnement que celui de l’organisation. Depuis des années, les problèmes se sont accumulés jusqu’à polluer et à pervertir un secteur pourtant névralgique. La presse est en crise, un constat établi par les professionnels et les responsables politiques. Le secteur est fortement rongé par des maux et des fléaux dont il faut se débarrasser rapidement pour permettre à ce secteur de jouer pleinement son rôle dans le processus d’édification de la nouvelle République.

Le ministre de la Communication, M. Belhimer, rappelle le grand intérêt et l’attention particulière que porte le gouvernement à ce secteur. Il met constamment en exergue le caractère stratégique et éminemment important de la presse en tant que moteur et locomotive du processus de changement. Dans ses déclarations, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement réitère la volonté de l’Etat de pallier la situation qui règne actuellement dans le secteur en rappelant la ferme détermination des pouvoirs publics à procéder à l’assainissement total du secteur. L’objectif est de bâtir une presse libre, professionnelle, responsable et crédible, concrétisant ainsi un des engagements du président de la République. La révision de tout l’arsenal législatif régissant la presse est inscrite en tant qu’action prioritaire.

La révision des mécanismes d’organisation et de fonctionnement de la presse va certainement permettre de hisser le secteur à un haut niveau et l’adapter aux nouvelles évolutions enregistrées au niveau mondial. En attendant la finalisation du programme des réformes, le ministère s’est fixé sur les actions prioritaires dont l’institution d’un Conseil de presse, la mise en place d’un cadre juridique pour la presse électronique, la régularisation de la situation des chaînes de télévisions privées, l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des journalistes et assimilés, la question de financement des médias et la réorganisation du volet publicité.

M. Oumalek