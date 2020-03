Tamanrasset : M. Berraki s'enquiert de la qualité du service public de l’eau

Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, effectuera cette fin de semaine une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Tamanrasset afin de s'enquérir de la qualité du service public de l’eau, a indiqué jeudi ministère dans un communiqué. Cette visite intervient en application des orientations du président de la République dans le but d’assurer une meilleure prise en charge de l’alimentation en eau potable à travers tout le territoire national. Cette visite constitue l’occasion pour M. Berraki «de prendre attache avec la population des différentes localités visitées et de s’enquérir de ses préoccupations et attentes», indique le communiqué. Plusieurs opérations d’amélioration sont en cours de réalisation ou en voie de lancement pour venir à bout du manque d’eau dont souffrent ces concitoyens, souligne le ministère.

Le volet de l'assainissement retiendra également l’attention du ministre. «Il se rendra ensuite dans le village de Tagrambait où les habitants se plaignent du déversement anarchique des eaux usées pour évaluer la situation», fait savoir le ministère. L’agriculture saharienne au niveau de cette région fera l’objet d’une évaluation pour estimer les besoins complémentaires en eau à mobiliser en concertation avec le secteur de l’Agriculture