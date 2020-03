Protection civile : Sortie de trois promotions baptisées au nom du chahid Mohamed Achour

Une cérémonie de sortie de trois promotions d'officiers et d'agents de la Protection civile, constituées de 3.090 diplômés, dont 31 médecins officiers de grade lieutenant, 482 officiers de grade sous-lieutenant et 2.577 éléments de grade agent, a été organisée, jeudi dernier, au siège de l’Unité nationale de l’instruction et de l’intervention de Dar El Beida.

La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, en présence de membres du gouvernement, du directeur général de la Protection civile, le colonel Boualem Boughalef, du président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, du directeur général de la Sûreté nationale, Khelifa Ounissi, du directeur général des Douanes, Nourredine Khaldi, du directeur général des Forêts, Ali Mahmoudi et de hauts cadres civils et militaires. Le directeur de la Protection civile tunisienne a également pris part à cette cérémonie, en présence de l’ancien DGPC, le colonel Mustapha El Habiri. Les trois promotions ont été baptisées au nom de Mohamed Achour, jeune pompier âgé à peine de 27 ans, décédé après avoir été emporté par les eaux à Bouira. Porté disparu le 24 janvier 2019, alors qu’il participait à une opération de curage des avaloirs, sa dépouille a été retrouvée après 18 jours d’intenses efforts déployés par les agents de la P.C, mobilisant un effectif dépassant le millier d’éléments. Sa disparition tragique avait suscité un vaste élan de solidarité. Jeudi, sa famille a été honorée par le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud et le DGPC, le Colonel Boualem Boughlef. Un moment émouvant a marqué la remise du casque d’honneur du sapeur-pompier à sa mère, avec le portrait du défunt dessiné par ses collègues. La cérémonie de sortie de promotion a été, par ailleurs, marquée par des manœuvres de simulation exécutées par les différentes unités opérationnelles spécialisées qui ont montré un haut degré de maitrise et de professionnalisme, notamment dans les grandes catastrophes, les accidents de la circulation et les secours. Des secouristes bénévoles ont participé pour la première fois à cette manœuvre pour mettre en avant le rôle du citoyen. Des cadets de la Protection Civile ont mené avec succès un exercice de simulation d’intervention suite au dérapage d’un bus scolaire. On compte actuellement plus de 80 cadets, un chiffre appelé à augmenter à travers le territoire national. Dans son allocution, le directeur de l’Ecole Nationale de la Protection Civile, le colonel Malek Kessal, a précisé qu’il s’agit de la 17e promotion des médecins officiers au grade de lieutenant, la 47e promotion des sous-lieutenants et de la 46e promotion d’agents, soit un total de 3.090 officiers et agents qui vont renforcer les rangs des soldats du feu, à travers le territoire national. «Ils ont bénéficié d’un enseignement théorique et pratique axé principalement sur l’extinction des incendies, le secourisme, le sauvetage ainsi que l’élaboration des plans d’interventions, la gestion des catastrophes et la prévention des risques».

La P.C. se prépare à une nouvelle distinction internationale

Mettant en avant la qualité de la formation, le colonel Kessal a rappelé la «formation également de médecins et d’officiers de pays arabes et africains bénéficiaires des 50 bourses accordées annuellement par l’Etat algérien». En effet, cette nouvelle promotion 2018/20190 compte 20 officiers issus de Mauritanie, la Côte d’Ivoire et du Niger». En outre, 15 Tunisiennes, tous grades confondus suivent une formation spécialisée au niveau de cette école du 16 février au 15 mars dans le cadre de la coopération algéro-tunisienne. Le directeur de l’ENPC a mis l’accent sur la formation des cadres et des agents de la protection civile, «pour la protection et le secours des personnes et des biens, la préservation de l’environnement avec des moyens modernes ainsi que l’élaboration de

plans pour faire face aux risques et catastrophes». Il a cité la formation des secouristes bénévoles dans le cadre du plan «Un secouriste dans chaque foyer», rappelant que plus de 138.000 citoyens ont été formés, avec 29.000 femmes, depuis le lancement de cette initiative en 2010. Le colonel Malek Kessal a mis en avant le «professionnalisme et l’expérience de la Protection civile algérienne» qui sont reconnus au plan international», rappelant en ce sens, ses missions au cours de grandes catastrophes à l’étranger dans le cadre de la solidarité internationale. «La Protection civile algérienne est devenue une référence à travers l’organisation de manœuvres internationales de formation, à l’instar de l’exercice EU-AL Simeex 2018 (Europe-Algérie Séisme Exercices) organisé à Bouira. Le même responsable n’a pas manqué d’évoquer la distinction INSARAG (International Search and RescueAdvisory Group), acquise en 2017. A cette occasion, il a annoncé que «la DGPC est en train de préparer la certification de deux nouvelles équipes pour l’acquisition du certificat du classement international de degré moyen dans les prochaines années».

De son côté, le sous-directeur des statistiques et de l’information, le colonel Farouk Achour, a annoncé la création d’équipes de la sécurité routière de la P.C. qui seront bientôt déployées sur les grands axes routiers. «Cela s’inscrit en droite ligne avec les décisions des pouvoirs publics de lutter contre le fléau de la sécurité routière. L’objectif est d’assurer une meilleure prise en charge des blessés. La présence des équipes d’intervention permettra de réduire le temps de réponse aux appels de secours». Durant l’année 2019, les unités d’intervention de la P.C. ont enregistré 60.790 accidents de la circulation ayant causé le décès sur place de 1.771 personnes et des blessures à 73.534 autres, a-t-il rappelé. Ces nouvelles équipes vont appuyer les brigades motorisées de la P.C. qui comptent actuellement 156 pompiers- motards. Le colonel Farouk Achour a précisé, dans une déclaration à la presse, que de nouvelles unités, équipées et dotées des moyens, seront opérationnelles dès cette année, dans le cadre du renforcement de la couverture opérationnelle, signalant que le plan d’action de la DGPC s’articule notamment sur la formation spécialisée et la formation continue «pour une meilleure maitrise des risques». En effet, l’année 2019 marquée notamment par le Hirak, a été chargée pour les soldats du feu mobilisés à travers des dispositifs mobiles et fixes, lors des marches populaires. Plus de 1,17 million d’interventions ont été menées l’année dernière, soit 3.042 interventions/jour et une intervention chaque 34 secondes, soit ne hausse de 6% des interventions. Les évacuations sanitaires viennent en tête du classement avec 663.943 opérations en une année, qui se sont soldées par le secours de 648.950 blessés et l’évacuation de 4.326 personnes décédées. Selon le bilan de la Protection civile, 39 personnes sont décédées dans 73.022 incendies, ayant également causé des blessures à 2.234 personnes.

Cap sur l’industrie militaire

Lors du défilé, l’industrie militaire a été mise en avant. La DGPC est aujourd’hui équipée de matériel moderne et adapté aux interventions, notamment dans les régions du Sud et les terrains accidentés. Des véhicules multifonctions et tout-terrain, dans différentes versions (transport de troupes, d'intervention, fourgons tôlés, véhicules anti-incendie, et ambulances médicalisées et sanitaires) de marque Mercedes-Benz classe G et Sprinter, fabriqués par la direction des fabrications militaires, ont été exposés .

Neila Benrahal

