Sous-traitance : Convaincre les concessionnaires automobiles

Une question posée par plusieurs investisseurs qui se sont lancés dans la production du consommable et de quelques types de pièces.

Rencontrés lors du salon EquipAuto Algérie, un carrefour économique incontournable dans la promotion de la sous-traitance, ces fabricants regrettent le fait que les usines de montage n’ont pas essayé d’entrer en contact avec eux pour des partenariats qui auraient pu augmenter le taux d’intégration.

Des taux très faibles qui ne connaissent pas de progression, soutenus par la politique adoptée par les marques en activité qui importent toutes les pièces utilisées dans l’assemblage automobile. Le directeur général de la SARL El Chafek, société de fabrication de batteries, créée en 2006 et implantée à Ain M’lila (Oum El Bouaghi), confirme cette tendance et assure qu’aucun responsable parmi les concessionnaires automobiles n’est venu pour avoir une idée sur le processus de fabrication.

L’usine produit annuellement 320.000 batteries de démarrage pour tous types de véhicules légers et lourds et ambitionne de passer à plus de 500.000 unités en 2020. Selon Rachid Aghirourt, sa mission s’inscrit dans une démarche environnementale responsable, tout en s’engageant avec les pouvoirs publics et les organismes de contrôle pour améliorer sans cesse la qualité des installations et des processus industriels.

«Notre entreprise produit également de l’acide sulfurique, de l’eau déminéralisée, de l’antigel et du plomb recyclé et nous avons l’ambition de nous positionner comme leader national dans le domaine des accumulateurs», a-t-il révélé. Au stand de IKAM auto industrie Algérie spécialisée dans la fabrication de tous types de plaquettes de frein, installée dans la commune de Timizart (Tizi-Ouzou), le directeur général de Kais, Ait Ahmed, a indiqué que le taux d’intégration des produits qui répondent aux normes internationales, et déjà exportés vers la Tunisie et la Libye, s’élève à 80%.

«Les plaquettes made in bladi ne sont pas utilisées par les usines d’assemblage bien qu’on les a approchées pour des partenariats», a-t-il regretté. M. Ait Ahmed a confié que la société a eu des contacts avec des entreprises étrangères, françaises notamment, pour l’exportation des produits certifiés. «Malheureusement, nous rencontrons toujours des difficultés administratives et la problématique de la taxe douanière qui est élevée», a-t-il mentionné. L’industriel utilise dans le processus de fabrication une technologie avancée de cales anti-vibration pour assurer une performance de freinage silencieux. La société produit actuellement plus de 150 références et met sur le marché de nouveaux modèles chaque mois.

Dans le sillage de l’essor que prend l’industrie automobile en Algérie, IKAM Auto industrie, qui produit depuis le début de l’année 2019 plus de deux millions de plaquettes, passera, selon son patron, à 5 millions dès la deuxième année d’exercice, dans le but d’arriver à subvenir aux besoins du marché local et de réduire sensiblement les importations annuelles, estimées aujourd’hui à 35 millions d’unités, dont une grande partie est issue de la contrefaçon.

Accosté au stand du Groupe Rebex, producteur depuis 1998 des lubrifiants dont l’usine est située à Boumerdès, Ahmed Mekhtari, directeur marketing et commercial de ce groupe, précise que Rebex possède à son actif une longue expérience dans le façonnage du blinding à partir d’une huile de base vierge, fournie la plupart du temps par la Sonatrach, auquel s’ajoute l’importation des additifs. «Outre le volume de vente important réalisé durant chaque exercice, d’autres perspectives sont en vue pour se focaliser à l’avenir sur l’exportation des lubrifiants», a-t-il affirmé, révélant qu’un projet d’extension de l’usine est en phase d’étude pour la mise en place d’une unité de fabrication des huiles, dont 80% sont destinés à l’exportation.

Mohamed Mendaci