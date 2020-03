Annaba : Le wali à la rescousse de l’USMAn

Le wali d’Annaba, Djamel Eddine Brimi, s’est engagé à apporter un soutien financier aux joueurs de l’USM Annaba évoluant en championnat national de football de la division deux. Intervenant lors d’une rencontre jeudi dernier avec les joueurs et le staff technique, il a promis de procéder au paiement d’une partie des arriérés de salaires des joueurs pour permettre à l’équipe de poursuivre le championnat et de se maintenir en division deux. Après avoir évoqué les problèmes auxquels est confrontée l’équipe, à l’origine de contre-performances, le wali a fait savoir que ses engagements envers les joueurs seront exécutés d’ici la fin du mois. Il a demandé au président du club, M. Kerroum, de démissionner de son poste et de préparer une assemblée extraordinaire élective lundi prochain.

Cette rencontre intervient suite aux mouvements de protestation des supporters de l’USMA, les deux derniers mardis devant le siège de la wilaya, réclamant le départ de tous les dirigeants et une entreprise nationale comme sponsor. L’entraîneur, Kamel Mouassa, s’est engagé à œuvrer pour assurer le maintien de l’équipe en division deux.

B. Guetmi