55e vendredi des marches populaires : Poursuite des réformes économiques et politiques

Des groupes de citoyens sont sortis à Alger et dans d'autres villes pour le 55e vendredi consécutif, dans des marches pacifiques réitérant leur attachement à la consécration de la démocratie et l'édification d'un Etat de droit. À Alger, les manifestants, moins nombreux que les précédents vendredis, ont investi la Grande-Poste, la Place Audin et le Boulevard Amirouche où le dispositif sécuritaire déployé était, lui aussi, moins important, a-t-on constaté. Réitérant leur détermination à préserver le caractère pacifique du mouvement populaire, les manifestants, drapés pour la plupart de l'emblème national, ont appelé, notamment, à la libération des personnes arrêtées lors du Hirak, à l'indépendance de la justice et à la poursuite de la lutte contre la corruption.Dans d'autres villes, des citoyens sont également sortis pour exprimer leur attachement à la consécration de la démocratie. Des slogans appelant, entre autres, à combattre toute forme de division et de haine et rejetant toute ingérence étrangère, ont été scandés.

Les manifestants ont insisté sur la préservation de l’unité nationale.