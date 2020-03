Lutte de corruption : Le président de l'APC d'Ain Témouchent placé en détention provisoire

Le président de l’APC d'Ain Témouchent a été placé en détention provisoire dans une affaire de corruption, a-t-on appris jeudi dernier, du parquet général de la Cour d'Ain Temouchent.

Le prévenu a été placé en détention provisoire par la juge d’instruction prés le tribunal d’El AMria pour les chefs d’inculpation d’abus de pouvoir, octroi volontaire d’une concession à autrui injustifiée lors de la signature d’un contrat en infraction aux réglementations et manquement de de la transparence dans les procédures.

L'affaire concerne l'exploitation du parc d'attractions et de loisirs d'Ain Temouchent, a-t-on indiqué.

Le président de l’APC d'Ain Temouchent est poursuivi selon les actes stipulés aux articles 26 et 33 de la loi 01/06 relative à la prévention et la lutte contre la corruption.