Commerce : M. Rezig reçoit les ambassadeurs d'Allemagne, du Soudan et du Canada

Lors de son entretien avec Mme Knotz, le ministre a mis en avant l'importance de la valorisation des relations algéro-allemandes à travers la création d'investissements «réels et durables», relevant que l’ «Algérie nouvelle» tend aujourd'hui à l'aplanissement de toutes les pratiques bureaucratiques entravant l'investissement productif, ajoute la même source.

A ce propos, M. Rezig a annoncé -en concrétisation des engagements du Président de la République- l'engagement par le gouvernement de la révision des lois et législations devant asseoir un climat propice drainant les investissements étrangers notamment après la suppression de la règle 51/49 dans les secteurs non stratégiques en sus de la numérisation des secteurs.

Il a également indiqué que les partenariats algéro-allemands bénéficieront du privilège des deux zones de libre échange arabe et africaine. Pour sa part, l'ambassadrice a relevé «l'efficacité du partenariat économique entre les deux pays, lesquels ont été boostés ces dernières années» A ce propos, elle a assuré que son pays poursuivra l'accélération de l'investissement particulièrement en matière d'énergie renouvelables dont l'énergie solaire, rappelant que les opérateurs économiques allemands considèrent l'Algérie comme «un marché prometteur dans divers domaines».

Lors de son audience avec l'ambassadeur soudanais, le ministre a souligné l'impératif d'augmenter le volume des échanges avec le Soudan, affichant l'ouverture de son département sur toute proposition devant concrétiser sur le terrain cet objectif. M. Rezig a instruit les cadres du secteur à engager les préparatifs pour la tenue de la réunion de la haute commission mixte algéro-soudanaise et à préparer également une exposition des produits algérien à Khartoum fin 2020 ou en début 2021, précise la même source. M. Elabeid a présenté un exposé sur les axes phares proposés pour le partenariat entre les deux pays, exprimant la disponibilité de son pays à poursuivre la coopération commerciale avec l'Algérie. Il a en outre salué la proposition relative à l'organisation d'une exposition des produits algériens à Khartoum qui constituera une «occasion propice» pour faire connaitre le produit algérien et tenir des rencontres entre les opérateurs économiques soudanais avec leurs homologues algériens.

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s'est, par ailleurs, entretenu, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur du Canada en Algérie, Christopher Wilkie, avec lequel il a abordé nombre de questions économiques communes, a indiqué un communiqué du ministère. L'ambassadeur canadien s'est félicité des relations entre les deux pays, se disant satisfait des partenariats économiques réalisés et du volume des échanges commerciaux, tout en affirmant que l'Algérie est un partenaire économique important pour le Canada, a-t-on précisé de même source. Le diplomate canadien a également mis en avant le rôle de son gouvernement dans la promotion des échanges commerciaux au plus haut niveau, notamment dans le cadre de la volonté politique et de l'ouverture économique de l'Algérie, et ce, a-t-il poursuivi, en vue d'attirer des investissements directs. Pour sa part, M. Rezig a mis l'accent sur le partenariat efficace et efficient entre les deux pays et le volume des investissements canadiens, indiquant que «le nouveau gouvernement se veut un gouvernement d'ouverture et d'économie productive».

Le département du Commerce affiche, selon le ministre, «son entière disponibilité à poursuivre le cadre des concertations afin de créer des opportunités d'investissement et rétablir les contacts entre les investisseurs algériens et canadiens», a-t-on précisé dans le communiqué.

M. Rezig a exprimé son plein attachement à relever le volume des exportations hors hydrocarbures, à mettre en place des mécanismes d'un nouveau partenariat dans plusieurs domaines, tout en tirant profit des expertises et compétences algériennes établies dans les territoires fédéraux du Canada. Le ministre a proposé l'organisation au Canada d'une foire des produits algériens, en vue de faire connaître davantage le produit algérien, invitant l'ambassadeur à mettre à profit la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui entrera en vigueur en juillet 2020.