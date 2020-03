Tribunal de Sidi M'hamed : Le verdict dans l'affaire de Karim Tabbou reporté au 11 mars prochain

Le tribunal de Sidi M'hamed a reporté jeudi dernier au 11 mars courant le verdict dans l'affaire du militant et porte-parole de l'Union démocratique et sociale (UDS-non agréée), Karim Tabbou. Au terme d'une audience qui a duré plus de 20 heures, la présidente de l'audience a décidé de reporter à mercredi prochain l'annonce du verdict dans l'affaire du porte-parole du parti de l'Union démocratique et sociale (UDS), Karim Tabbou, poursuivi pour «atteinte au moral de l'Armée» et à «l’unité nationale», et «incitation à la violence». Le procureur de la République a requis, avant l'entame des plaidoiries de la défense, une peine de quatre ans de prison ferme assortie d'une amende de 200.000 DA à l'encontre de Karim Tabbou.

Auditionné par la présidente de l'audience, Karim Tabbou, placé en détention provisoire depuis fin septembre 2019, a rejeté toutes les accusations retenues contre lui, affirmant qu'il a tout au long de sa vie de militant politique, rejeté la violence et prôné la préservation de l'unité nationale.