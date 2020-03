Affaires de montage automobile et de financement occulte de la campagne électorale : Reprise du procès dimanche

Le président de la première Chambre pénale près la Cour d'Alger a levé, jeudi dernier dans l’après midi, l'audience au cinquième jour du procès en appel des accusés impliqués dans deux affaires relatives au montage-automobile et au financement occulte de la campagne électorale pour la Présidentielle d'avril 2019, annonçant sa reprise dimanche prochain. Le président de la première Chambre pénale près la Cour d'Alger a poursuivi jeudi dernier l'audition des plaidoiries du collectif de défense des accusés.

Le Procureur général près la première Chambre pénale à la Cour d'Alger a requis, jeudi matin, des peines de 20 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal.

Il a également requis des peines de 15 ans de prison ferme à l'encontre des deux anciens ministres, Youcef Yousfi et Mahdjoub Bedda, et 10 ans à l'encontre des deux anciens ministres, Abdelghani Zaalane et Nouria Yamina Zerhouni, et des hommes d'affaires Mohamed Bairi, Ahmed Mazouz, Ali Haddad et Hadj Malik Said. Une peine de huit ans de prison ferme a été également requise à l'encontre de l'ancien directeur général de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Aboud Achour, des deux hommes d'affaires Hassane Larbaoui et Farès Sellal, et des anciens cadres au ministère de l'Industrie, Hassiba Mokraoui et Tira Amine. Le Procureur général a requis cinq ans de prison à l'encontre de Chaid Hamoud, et trois ans pour les frères Semmai.

Le représentant du Parquet général a requis des amendes de 1 à 3 millions de dinars à l'encontre des accusés avec confiscation de tous les biens saisis.

Dans le même cadre, le Procureur général a requis des amendes dépassant de cinq fois celles prévues à l'encontre des personnes morales.