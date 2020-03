MDN : Identification du terroriste abattu lundi à Sidi Bel Abbes

Le «dangereux terroriste» abattu lundi dernier dans la localité de Tafassour, wilaya de Sidi Bel Abbes, suite à l'opération menée par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a été identifié, indique jeudi dernier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué. «Il s'agit en l'occurrence du dénommé +Akeb Belkhir+ dit +Anes El Bechari+ qui avait rallié les groupes terroristes en 2002», précise le MDN.

L'opération menée par un détachement de l'ANP avait permis également de «récupérer un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une ceinture explosive et une quantité de munitions».En outre, «sept casemates pour terroristes contenant des denrées alimentaires, des effets de couchage et divers autres objets ont été découvertes et détruites par des détachements de l'ANP lors d'opérations de fouille et de ratissage menées distinctement à Batna (5eRM), M'sila et Djelfa (1eRM)».

A Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), «trois individus ont été arrêtés, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, par des détachements de l’ANP qui ont également saisi 16,2 kilogrammes de dynamite, 101 tubes d’allumage et 85 mètres de mèche de détonation, ainsi que deux véhicules tout-terrain et

2,5 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande». À Djanet (4e RM), un autre détachement de l'ANP «a appréhendé trois personnes en possession de huit pompes à eau, un groupe électrogène, un marteau piqueur, onze sacs de mélange de pierres et d’or brut et une quantité de produits chimiques». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Bechar (3eRM), un narcotrafiquant et saisi 8,97 kilogrammes de kif traité, alors que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Relizane, Tlemcen et Naama».