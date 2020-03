Le ministre de la Santé : Le plan anticancer à l’ordre du jour du prochain Conseil des ministres

L’examen de la situation épidémiologique sera l’un des sujets retenus à l’ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil des ministres, prévu demain, sous la présidence du chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune.

C’est ce qu’a révélé le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, jeudi au Conseil de la nation en séance plénière présidée par M. Salah Goudjil et consacrée aux questions orales aux membres du gouvernement. L’intervenant précisera à ce propos que la prochaine réunion du Conseil des ministres traitera plus particulièrement de la consolidation du plan de lutte anticancer 2020-2024, et ce, en application des instructions du président de la République. Il fera savoir à cet effet que l’optimisation de la prise en charge des cancéreux est l’un des principaux objectifs visés avec la prochaine mise en place d’une cartographie sanitaire dans chaque région du pays. Cela répond à un constat plus ou moins inquiétant dans ce domaine, où il est attendu le recensement de 49.000 nouveaux cas de cancer d’ici à la fin de cette année, selon le chiffre avancé par le ministre. Il y a donc urgence de recourir à un plan anticancer rénové et efficace, notamment sur les aspects liés à la prévention, au dépistage précoce, à la formation des compétences spécialisées dans le traitement de cette maladie et à l’encouragement de la recherche. Dans sa réponse à une question d’un sénateur qui a souligné la nécessité de doter Mostaganem d’un centre anticancéreux, le ministre tiendra d’abord à préciser que son département est sur le point d’achever l’opération de numérisation de la gestion des rendez-vous de la radiothérapie, dans le but notamment de réduire le temps d’attente, objet de plaintes récurrentes des malades. Il indiquera que la proposition de réaliser un centre anticancéreux sera examinée dans le cadre la nouvelle cartographie épidémiologique dont la mise en œuvre se traduira inéluctablement par une levée du gel sur des dizaines de projets suivant, bien sûr, l’ordre des priorités et tenant compte des capacités financières de l’Etat. En attendant, les quelque 1.000 malades cancéreux recensés à Mostaganem continuent de bénéficier d’une prise en charge qu’assurent aussi bien l'établissement hospitalier spécialisé Mère et Enfant de la wilaya que les établissements hospitaliers universitaires d’Oran, de Messerghine, ou encore les CAC de Sidi Bel-Abbes et de Tlemcen, expliquera le ministre. Pour ce qui est de la radiothérapie, il annoncera que 50 accélérateurs sont fonctionnels au niveau national et que son département s’emploie à revoir ce chiffre à la hausse. A ce propos, une étude est lancée en tenant compte du nombre d’habitants dans chaque région, a-t-il indiqué. L’autre aspect évoqué par le ministre réside dans le renforcement des établissements de santé souffrant d’un déficit enregistré dans certaines spécialités médicales telles que la gynécologie obstétrique où il a relevé que le nombre de médecins spécialistes opérant dans le secteur public ne dépasse pas les 600 à l’échelle nationale, tandis que le secteur privé en compte 1.600. Le déficit en question sera comblé à la faveur de la sortie de la promotion 2020 de médecins spécialistes, a-t-il affirmé. A un sénateur qui l’a interrogé sur le taux d’avancement du projet de nouvel hôpital dans la wilaya déléguée de Touggourt, le ministre a promis la réception de cet établissement avant la fin de l’année. «Les délais de réalisation avaient été fixés à 42 mois, mais les travaux techniques ont été interrompus à cause du retard de livraison des équipements médicaux, suite à la révision des prix par la commission des marchés publics», a-t-il expliqué. Des équipements supplémentaires sont aussi prévus au bénéfice de ce même hôpital et leur acquisition est programmée dans le cadre des fonds additionnels de la loi de finances 2020, a-t-il également souligné.

Karim Aoudia