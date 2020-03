Le ministre du Tourime : Révision profonde des textes de loi régissant le secteur

«Le développement du secteur du tourisme est une nécessité impérieuse et pas seulement un simple choix des autorités. L’Algérie ne peut rester en marge de l’évolution qu’a connue ce secteur à l’échelle mondiale, d’autant plus qu’elle dispose d’un riche potentiel non encore exploité». Ce propos est du ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Hassan Mermouri, qui répondait à une question d’un sénateur lors de la séance plénière tenue jeudi au Conseil de la Nation et consacrée aux questions orales.

Le secteur du tourisme, indique-t-il, est au cœur de la dynamique de diversification économique inscrite dans le plan d’action du gouvernement, visant à concrétiser les 54 engagements du président de la République, a-t-il expliqué. Il a plaidé notamment pour le développement du tourisme industriel à travers la promotion des investissements qui obéissent à la logique d’améliorer l’attractivité de la destination Algérie. Il mettra l’accent à ce sujet sur la nécessité de lever toutes les contraintes, y compris celles d’ordre bureaucratique et financier qui persistent à freiner la consécration des projets d’investissement touristique.

«Nous travaillons d’arrache-pied au ministère pour éliminer définitivement ces contraintes, à travers notamment la refonte profonde de certains textes de loi régissant le secteur», indique le ministre. Il estime que le développement du tourisme n’est pas l’affaire du ministère uniquement, appelant dans ce cadre à la mobilisation des entreprises, de l’université et même d’institutions de l’éducation. Il fera part du lancement d’une vingtaine de projets hôteliers pour augmenter les capacités d’accueil. Il évoque aussi l’élaboration en cours d’un plan spécial pour le tourisme saharien où il est question d’une stratégie promotionnelle publicitaire et d’un accompagnement des opérateurs durant la saison du tourisme dans le Sud. Sur un autre volet, il a mis l’accent sur l’importance d’une formation de qualité au profit des artisans. Il a été procédé, au cours des dernières années, à la formation de plus de 5.000 artisans dans le transfert de compétences, et à l'amélioration du contenu du produit dans différentes spécialités. Quelque 600 artisans ont également bénéficié d’un stage sur les modalités de création d'une entreprise, et 7.000 artisans ont été formés dans le domaine technique par apprentissage, a-t-il ajouté, mettant en relief les bienfaits de la coopération avec les secteurs de la formation professionnelle et l'emploi visant à l’émergence des startups spécialisées dans la production artisanale. Au bénéfice de ces derniers, il annonce la réception cette année de 82 structures qui seront dédiées à la promotion et à la commercialisation des produits de l’artisanat au niveau local et national. Il fera savoir en outre que la Commission nationale de préparation de la saison estivale «œuvre à l'ouverture de nouvelles plages, la sécurisation des routes et l'élaboration de programmes de divertissement en veillant sur la santé des estivants».

K. Aoudia