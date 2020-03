L’ambassadeur du Venezuela : Élargir la coopération bilatérale avec l'Algérie

Dans une déclaration à l'APS, en marge de la commémoration du septième anniversaire de la disparition de l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez Frias, l'ambassadeur Jesus Sojo Reyes a rappelé que «la coopération algéro-vénézuélienne a depuis longtemps été défendue, notamment au niveau de l'Opep, par Hugo Chavez et par l'actuel président Nicolas Maduro». Il a ajouté que les relations de coopération entre l'Algérie et le Venezuela devraient être «élargies aux secteurs économique et énergétique, entre autres, pour qu'elles soient à la hauteur des relations diplomatiques», et «afin d'approfondir la coopération entre les deux pays frères».

Le diplomate a, par ailleurs, rappelé le parcours de l'ancien président vénézuélien, Hugo Chavez, décédé le 4 mars 2013, qu'il a qualifié de «leader et ami du peuple arabe et du peuple algérien» et de «révolutionnaire anti-impérialiste en Amérique Latine».