La ministre de l’Environnement : Développer les énergies renouvelables

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Nassira Benharrats, a souligné que le secteur établit les bases de développement des énergies renouvelables aux fins de remédier au retard enregistré dans ce domaine.

Mme Nassira Benharrats, qui répondait à une question du sénateur Malik Khediri (FLN), a précisé qu’il s’agit d’un domaine d’activité prometteur à même d’assurer la transition énergétique. Elle souligne que le pays dispose de grandes réserves d'énergie, citant notamment, le solaire, l’éolien et le géothermique, tout en mettant en avant la stratégie nationale pour le développement des énergies renouvelables visant à «atteindre les Objectifs du développement durable (ODD) dans toutes ses dimensions économique, sociale et environnementale».

La ministre explique que le plan sectoriel repose sur un certain nombre de mesures liées, en premier lieu, à l'identification des besoins à travers un questionnaire national qui a mis en évidence les demandes des secteurs prioritaires.

Il s’agit de ceux de l'agriculture, des ressources en eau, de l'industrie et de l’habitat. Aussi, et eu égard à la spécificité de ce domaine d’activité nécessitant la synergie des efforts entre différents secteurs, un travail de coordination est actuellement assuré dans le cadre d'une vision globale de la transition énergétique.

Dans ce cadre, il a été procédé à la création d’un groupe de travail comprenant des représentants des ministères de l'Energie, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'Environnement et des Energies renouvelables, pour préparer une vision claire donnant lieu à une feuille de route définissant les rôles complémentaires des acteurs concernés. La ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement, le programme ministériel comprend notamment la réalisation de 1.000 mégawatts hors réseau à l’horizon 2030, dont pas moins de 500 MW devraient être assurés d’ici à 2024.

Le secteur vise également à accompagner les travaux d'irrigation de 180.000 hectares de terres agricoles dans les grandes régions du Sud et isolées, selon la carte de priorité du ministère de l'Agriculture.

Il a été convenu entre les ministères de l’Environnement et de l’Agriculture de mettre sur pied un comité mixte chargé de l’application et du suivi de cet aspect du programme. Le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables œuvre par ailleurs à doter 150.000 foyers situés dans des zones isolées en énergie.

Le ministère veille également à la réalisation progressive d'un mix énergétique dans les établissements industriels, les administrations publiques et pour les besoins de l'éclairage public ainsi que les équipements énergivores.

Soraya Guemmouri