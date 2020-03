Concours de promotion des enseignants : Une session de rattrapage pour le 14 mars

Le ministère de l’Education nationale organisera, le 14 mars prochain, une session de rattrapage du concours de promotion dans les nouveaux grades au profit de 27.000 enseignants. L’Office national des examens et concours a annoncé que cette session offrira une deuxième chance aux enseignants des trois paliers de l’enseignement qui ont échoué ou qui étaient absents lors de la première session en vue de bénéficier d’une promotion aux grades d’enseignant principal et d’enseignant formateur. Une source à l’ONEC a précisé à El Moudjahid que cette session tiendra compte du nombre des postes vacants restants, ajoutant que les candidats subiront quatre épreuves en une journée. Le même responsable a indiqué que l’Office a entamé, hier, l’opération de convocation de l’ensemble des observateurs et encadreurs qui veilleront au déroulement de ce concours. Il a été précisé que les candidats ne seront pas appelés à se réinscrire. En outre, il a été décidé de maintenir les mêmes procédures organisationnelles que celles adoptées lors des examens scolaires, en matière de surveillance, ainsi que le cryptage des données personnelles des candidats. Lors de la dernière session organisée le 31 décembre dernier, 42.677 postes ont été ouverts, et à laquelle s’est présenté un total de 62.429 candidats répartis sur 233 centres à travers le territoire national.

On compte 13.055 candidats concernés par l’examen de promotion au grade de professeur principal de l’enseignement secondaire, 16.310 par le grade de professeur principal de l’enseignement moyen et 29.535 par le grade de professeur principal de l’enseignement primaire.

Avec 42.677 postes à pourvoir, le nombre de postes de promotion au rang d'enseignant principal du cycle secondaire s'élèvera à 10.066 postes, 11.573 postes de promotion au grade d'enseignant principal de l'enseignement moyen et 18.360 autres postes au rang d'enseignant principal au cycle primaire. En outre, 653 postes au rang d'enseignant formateur dans le cycle secondaire sont ouverts au titre de cette nouvelle opération de promotion, 1.104 postes pour le cycle de l'enseignement moyen et 921 enseignants qui seront promus au grade d’enseignant formateur pour le cycle primaire. Conformément au calendrier de l'examen établi par la tutelle, les candidats auront à passer deux épreuves de leur spécialisation et en sciences de l'éducation. Pour le poste de professeur principal des trois cycles, les candidats devront passer deux examens, un en didactique de spécialité et l’autre en science de l’éducation et pédagogie. Pour ceux concernés par le poste de professeur formateur des trois cycles, ils passeront aussi deux examens, un en science de l’éducation et pédagogie et l’autre en ingénierie de formation.

Salima Ettouahria