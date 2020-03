Sahel : Une situation explosive

Alain Antil met en exergue le fait que la région connait un regain sensible de la violence. «En effet, entre 2016 et 2019, on passe de 400 à 4.000 morts juste au Mali», a-t-il déploré avant d'ajouter que l'augmentation du nombre de victime est accompagnée par l'extension des zones touchées.

«Le Burkina Faso, un pays traditionnellement épargné par les violences connait actuellement moult turbulences», a-t-il constaté.

L'orateur souligne que la multitude des conflits a engendré le déplacement de plus de 4 millions de personnes. «La violence est multiforme dans la sous-région, il y a le terrorisme mais aussi des violences liées aux milices ethniques, ainsi que celles exercées par les trafiquants de tout bord», poursuit-il. Le conférencier met en relief le fait que la multiplication des conflits au Mali arrive à un moment où l’État est remis en question par certains mouvements insurrectionnels, composés essentiellement de personnes n'ayant pas bénéficié des avantages de l’État providence.

Il a rappelé que dans le centre du pays, un conflit ethnique fait rage opposant les peuls et les dogons en compétition pour les ressources telles que l'eau et les pâturages, alors que l’État n'est plus en mesure d'assurer son rôle de régulateur et d'arbitre. Il estime que l'armée malienne est touchée par des tensions et autres rivalités entre officiers et subalternes, inhérentes à la problématique de la promotion dans la hiérarchie. Sur un autre registre, Alain Antil a affirmé que la région a connu en quelques années une multiplication d'acteurs belliqueux. «En effet, en 2012, au nord du Mali, il y avait 4 mouvements armés qui s’étaient attaqués à l'armée et qu’à l'heure actuelle ils sont une quinzaine», s'est-il inquiété non sans préciser, à cet effet, que la population du Nord «est assez hétéroclite car composée de Songhaï, Touaregs, Arabes et Peuls». Dans les prochaines années, il estime, fort probable, une extension du conflit vers le Sud. «Il y a de petits conflits dans la région qui s'agrègent. Il s'agit souvent de conflits avec une autre communauté qui engendre de la rancœur, poussant à des alliances contre nature», a-t-il fait savoir avant d'ajouter, qu'en parallèle, la zone devient un couloir pour tous les trafics. Ainsi, assure-t-il, des groupes terroristes sont en train de «monter en gamme» car se connectant avec cette économie de trafic. Dans ce sillage, il donne l'exemple des Peuls : «Il s'agit de nomades transhumants qui se font très souvent voler, donc ces derniers s'arment ou rejoignent des bandes armées», dit-il.

Le chercheur a aussi évoqué la situation au Burkina-Faso, un pays traditionnellement calme. «L'armée a du mal à mailler le territoire ainsi il y a eu l'émergence dans certaines localités de groupes populaires d'autodéfense : les Koglweogo». Le groupe composé de 60.000 à 80.000 hommes est présent à la périphérie de la capitale Ouagadougou tandis que l'armée burkinabée ne compte que 10.000 hommes.

Sami Kaidi