Crise libyenne : Promouvoir l'action humanitaire

Organisée, jeudi dernier, à l’hôtel El Aurassi (Alger), par le Croissant-Rouge algérien, en association avec le Croissant-Rouge libyen, cette rencontre a vu la participation de Belkacem Zeghmati, ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

«Cette conférence intervient dans un contexte mondial marqué par des perturbations politiques et socio-économiques qui n'étaient pas sans incidence sur le déclenchement de plusieurs conflits armés et des troubles notamment dans la région arabe», a expliqué Belkacem Zeghmati. Il a soutenu que, devant la violation des dispositions du droit international humanitaire en périodes de paix et de guerre, l’Etat algérien a mis l’accent sur l'impératif respect de la souveraineté des pays, de la non-ingérence dans leurs affaires internes et de la résolution des conflits armés par voies pacifiques.

En présence des représentants des sociétés nationales de Croix rouge et du Croissant-rouge (SNCRCR) de plusieurs pays, dont la Tunisie, le Tchad, le Niger, l'Egypte, le Soudan et le Mali, des représentants d'organisations internationales, des enseignants et des chercheurs, le ministre a souligné que l'appel de l’Algérie découle des principes mêmes du droit international qui accorde aux pays le droit de défendre leur sécurité et leur intégrité territoriales.

«Le non-respect des principes et des règles fondamentales consacrés en temps de guerre est la raison principale de la prolifération des tensions et des situations d'insécurité ayant mené aux tragédies auxquelles nous assistons aujourd'hui », a-t-il expliqué, citant à ce titre le phénomène de migration, la prolifération des armes de tous types et du phénomène de mercenariat, la traite humaine, le trafic de stupéfiants, la violence, le terrorisme et le crime transfrontalier.

M. Zeghmati a appelé à l'intensification des intervenants dans le domaine humanitaire. Il a considéré que la crédibilité dont jouissent les travailleurs dans le domaine habilite à constituer une force de pression et de paix sur les parties en conflit.

M. Zeghmati a précisé que «la position de l'Algérie a été prônée et répétée à maintes reprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune». Une position, a-t-il ajouté, qui «émane des acquis révolutionnaires de l'Algérie suite à sa longue résistance contre l'occupant, et découle de sa loyauté et de ses engagements internationaux».

Mme Benhabyles : «La préservation des vies et la dignité humaine au dessus de toute considération»

Pour sa part, la présidente du Croissant-Rouge algérien a affirmé que l’objectif de cette rencontre était de créer un club entre les Croissants rouge de la région pour éveiller les consciences des belligérants et des autres parties afin d’épargner les civils lors des guerres et éviter l’effusion du sang». Mme Benhabylles indique qu’il s’agit prioritairement de convaincre les parties concernées sur la nécessité de la préservation des vies et de la dignité humaine qui restent au-dessus de toute considération. Les efforts de ce club s’inspireront aussi de la doctrine de la Fédération internationale des Croix et Croissants rouge, a-t-elle déclaré.

«L’Algérie est le seul pays qui a pu offrir directement des aides au peuple libyen », a noté la présidente du CRA qui rappelle la convention signée avec son homologue libyenne le 5 janvier dernier.

Appel à la création d’un club des pays voisins de la Libye dédié à l’action humanitaire

De son coté, le Secrétaire général adjoint du Croissant-Rouge libyen a appelé à la création d’un club des pays voisins dédié à l’action humanitaire et passer en revue les actions menées depuis le début du conflit armé en 2011. «Le CRL qui œuvre conformément à l'objectif général de l'action humanitaire pour la consolidation du respect de la dignité humaine a conduit des actions de manière indépendante, avec ses partenaires parmi le mouvement international ou au titre de conventions avec des associations nationales», a indiqué Omar Ali Omar Feradj.

Ce dernier a évoqué les souffrances des civils, des déplacés et des migrants qui vivent dans des conditions d'insécurité, un environnement à risques élevés et une dégradation avérée du niveau des prestations sanitaires. «Le phénomène de la migration a engendré près d'un million de déplacés libyens vers la Tunisie et quelque 6.000 familles vers l'Egypte et d'autres pays limitrophes», a-t-il déploré.

La nécessaire redynamisation de l’action humanitaire soulignée

La déclaration finale de rencontre a souligné l'impérative redynamisation de l'action humanitaire à travers un forum de la diplomatie humanitaire des pays voisins de la Libye, en plus du Mali. «Les défis imposés par les crises dans la région à l'action humanitaire a entraîné des conséquences inédites sur le plan de la croissance du volume en besoins humanitaires», lit-on dans ce document.

Les participants ont affirmé que la protection de la dignité humaine commence par le traitement et la prise en charge des causes des crises et saluent au passage l'initiative du Croissant-Rouge algérien qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'action commune. La Déclaration a insisté sur le respect de l'unité du CRL et que toute action doit être réalisée avec des partenaires directs, mettant en avant l'initiative du CRA qui a signé un accord de partenariat.

Les participants ont exprimé leur préoccupation quant à la réalité de l'émigration qui se transforme en une traite humaine, invitant à interpeller la conscience de la communauté internationale pour redynamiser le développement dans la région et d'œuvrer à la recherche de solutions efficaces à travers la promotion des microprojets. «Après l'arrivée de l'épidémie de Coronavirus aux pays du voisinage et devant la situation humanitaire en dégradation constance, la sonnette d'alarme doit être tirée sur la difficulté de répondre à cette situation et sur l'incapacité de la maitriser, d'où l'impératif d'engager une réflexion profonde sur les moyens nécessaires pour faire face à cette épidémie transfrontalière dans un contexte marqué par l'exacerbation des crises et de la tragédie humaine», a noté la déclaration.