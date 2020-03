Soutien du droit des peuples à l'autodétermination : L'ambassadeur sahraoui salue «le rôle de premier plan» de l'Algérie

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a salué, jeudi, à Batna, le «rôle de premier plan» de l'Algérie dans le soutien du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dans son allocution, à l'université de Batna 1, à l’occasion du coup d'envoi des célébrations marquant la commémoration du 44e anniversaire de la proclamation de la RASD, le diplomate a affirmé que «l'Algérie a infligé une leçon inoubliable au colonialisme qui servira à jamais d’exemple à ceux qui luttent pour leur liberté et leur indépendance». A cette occasion, Abdelkader Taleb Omar a encore une fois salué les liens de fraternité et de solidarité unissant les peuples sahraoui et algérien. Devant un parterre d’étudiants sahraouis et algériens, l'ambassadeur de la RASD a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude au gouvernement algérien et au président de la République, Abdelmajid Tebboune, «qui a réitéré la position constante de l'Algérie à l’égard de la cause des Sahraouis à chaque rencontre politique internationale», a-t-il dit, soulignant que celle-ci demeure une question de décolonisation. Le diplomate sahraoui a fait état également du rôle de l'Algérie dans l'accueil des étudiants sahraouis leur permettant d’accéder aux connaissances nécessaires qui leur permettront, a-t-il dit, d’occuper la place qu'ils méritent parmi les nations. La manifestation à laquelle a assisté le wali Toufik Mezhoud a été organisée par la branche du chahid Riha Embarek des étudiants sahraouis en Algérie. Cette journée a donné lieu à une exposition de photos retraçant l’histoire du mouvement Polisario en plus des hommages rendus à certaines personnalités.