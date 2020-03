Attentat-suicide en Tunisie : Le pôle judiciaire antiterroriste se saisit de l’enquête

Le Pôle judiciaire tunisien antiterroriste s’est saisi de l’enquête sur l’attentat-suicide perpétré, hier, près de l’ambassade américaine, rapporte l’Agence TAP, citant une source judiciaire. La même source a ajouté que «le ministère public, la brigade de la police technique et les unités sécuritaires se sont rendus sur les lieux de l’attaque terroriste pour effectuer les prélèvements nécessaires».

L’Unité nationale tunisienne de lutte contre le terrorisme d’El Gorjani a été chargée d’assurer le suivi de l’enquête afin d’identifier, en collaboration avec les laboratoires d’analyses criminalistiques, les auteurs de l’attentat-suicide. Plus tôt dans la journée, le ministère de l’Intérieur a annoncé que deux individus se sont fait exploser au check-point de sécurité, situé près de l’ambassade des Etats-Unis au Lac II, à Tunis. Un policier, touché lors de cet attentat suicide a succombé à ses blessures, a indiqué une source du département tunisien de l’Intérieur.

Le ministère, qui avait auparavant fait état de cinq agents et un civil blessés, a annoncé dans un communiqué le décès du lieutenant Taoufik Mohammed El Nissaoui, dans la première attaque du genre à frapper la capitale tunisienne en huit mois. L’ambassade américaine a indiqué sur Twitter avoir pris des mesures après une explosion, invitant à éviter la zone. «Quelle rude tâche de devoir continuer à travailler alors que tu viens de voir tes collègues blessés», a réagi un policier sur place.

Le dernier attentat en date en Tunisie remonte à fin juin 2019, lorsqu’un double attentat suicide avait visé des policiers dans le centre de Tunis et devant une caserne. Revendiqués par l’organisation terroriste autoproclamée «Etat islamique» (EI/Daech), ils avaient tué un policier et fait ressurgir le spectre de la violence dans un pays traumatisé par une série d’attaques en 2015-2016. La Tunisie est sous état d’urgence depuis novembre 2015 lors d’une attaque suicide contre la garde présidentielle à Tunis dans lequel 12 agents ont été tués. Cet attentat avait également été revendiqué par Daech.