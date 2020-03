Conjoncture : Consensus ?

Le coronavirus, qui sévit en Chine depuis le mois de décembre, engendre encore des répercussions économiques graves sur les pays producteurs de pétrole. Pour ces derniers, du moins depuis décembre, la chute des prix du pétrole se résume en grande partie à un mot: corona.

L'épidémie paralyse les industries, la production et les transports. Il faut dire aussi que, depuis un certain temps, la dynamique des cours ne se fait plus exclusivement sur les perspectives de l'offre et de la demande, de nombreux événements font en réalité partie d'un ensemble géopolitique, qui plaide actuellement en faveur de cours en baisse. Du coup, la demande de pétrole chute et les prix baissent et passent sous les 50 dollars le baril, au moment où l’équilibre financier des membres de l’OPEP nécessite un baril bien supérieur à 60 dollars.

La situation se complique d'avantage en raison des divisions de l'Opep+ (l'Opep et ses alliés, dont la Russie). A l'heure où nous mettons sous presse, le pire à craindre pour les alliés du cartel, avec la Russie en tête, c'est de ne pas s'entendre, ce qui va, bien sûr, rendre le consensus d'autant plus difficile à atteindre, quand il y a un écart considérable entre la position de l'Arabie saoudite, d'une part, et celle de la Russie, d'autre part.

Les prix baissaient fortement hier en cours d'échanges européens, dans un marché suspendu à la réponse de la Russie à la proposition de l'Opep d'accroître les coupes de production de 1,5 million de barils par jour, jusqu'à fin 2020, pour limiter les pertes des pays producteurs dont les économies sont sérieusement mises à mal. La recommandation de l'Opep est un message fort qui montre que le groupe de producteurs compte sérieusement s'attaquer aux excédents. Hier, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mai valait 48,64 dollars à Londres, en baisse de 2,70% par rapport à la clôture de jeudi. L’Organisation des pays producteurs de pétrole propose une nouvelle coupe drastique de la production pour faire remonter les prix. Malgré l'inquiétude due à ces désaccords, plusieurs analystes soulignaient qu'il restait probable que la Russie finisse par s'aligner sur ses alliés.

C'est que pour répondre à l’impact du coronavirus sur la demande en énergie, la Russie et les pays exportateurs de pétrole n’ont d’autre choix que de se mettre d'accord. Et bien que la Russie fasse durer le suspense, un consensus est possible sur l’urgence d’une coupe supplémentaire de la production pour influer sur les prix qui continuent de chuter. Mais si la Russie donne son accord, la proposition ne peut prendre effet tout de suite qu'après avoir été approuvée par les ministres, et pour l'instant aucune date n'a été fixée. En tout cas, seul un accord permettrait à l'Opep de stopper la chute des cours du pétrole. Quitte à mettre la pression sur son allié russe.

Farid Bouyahia