La transition énergétique au centre des débats à Oran : Investissement et climat d’affaires

Les participants à une conférence-débat sur «La transition énergétique et défis à relever», tenue jeudi après-midi à l’Ecole supérieure d’économie d’Oran, ont insisté sur la coopération internationale ainsi que l’amélioration du climat d’affaires pour attirer les investissements directs étrangers et privés locaux dans les énergies renouvelables (EnR).

«La maîtrise des techniques de haut niveau n’est pas une exigence pour assurer une expansion», a souligné l'enseignante Samia Dali-Youcef dans sa communication intitulée «Lecture des stratégies d’adoption des technologies énergétiques solaires dans le monde», lors de cette rencontre coïncidant avec le 49e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Elle a estimé que la coopération internationale «est la solution», compte tenu du potentiel naturel dont dispose l’Algérie, et que l’amélioration du climat des affaires est cruciale à travers la mise en place d'un cadre institutionnel et réglementaire stable et une politique incitative à l’adresse des investisseurs pour développer des capacités techniques au niveau local, tout en respectant le cahier des charges encadrant les modèles de transfert du savoir-faire.

Pour sa part, le directeur général du groupe algérien de transport maritime (GATMA), Smaïn Larbi Ghomri, a mis l'accent sur la nécessité de corriger ce programme pour la période 2015-2020 pour assurer un mix énergétique afin de sortir l’Algérie de la dépendance des énergies fossiles. «Il est impératif de faire un audit sur ce programme national pour savoir pourquoi les objectifs escomptés n’ont pas été atteints et le revoir avec des perspectives qui s’appuient sur des éléments tangibles sur la situation actuelle», a-t-il expliqué, estimant que l’Algérie doit renforcer certains segments de sa stratégie en développant les secteurs prioritaires des énergies renouvelables sur un futur énergétique. Hamza Fekir, enseignant universitaire et également directeur adjoint des systèmes d’information et de communication, statistiques et relations extérieures de l’Ecole supérieure d’économie d’Oran, s’est interrogé sur les techniques et stratégies énergétiques à adopter et les recommandations et solutions envisagées.

Auparavant, Benabbou Senouci, ex-directeur de l’Ecole supérieure d’économie d’Oran a fait une synthèse des flux énergétiques en Algérie, à travers la consommation du pétrole et du gaz, compte tenu du tarissement de l’offre en énergie fossile qui a atteint un seuil critique pour voir comment cette énergie est utilisée par les ménages, tout en ciblant le comportement des agents économiques à travers des leviers comme solutions à la sobriété énergétique pour les conduire à consommer moins à travers les énergies renouvelables et à éviter le gaspillage. Il a estimé, s'appuyant sur des données chiffrées, que le secteur des transports, au même titre que les ménages, a connu une forte accélération de la demande interne des produits pétroliers et dérivés, passant de 2000 à 2014 de 13 à 16,3 millions de tonnes. Les débats ont porté sur le programme national de maîtrise de l’énergie, le cadre institutionnel et réglementaire, les capacités techniques de l’Algérie et les investissements directs étrangers dans les énergies renouvelables.