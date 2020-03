élargissement des prérogatives des commissaires aux comptes : Sauvegarde de l’intérêt général

La Chambre nationale des commissaires aux comptes (CNCC) tiendra ses 8es Assises nationales, aujourd’hui et demain à El Oued. Une des thématiques qui seront débattues a trait à l’optimisation des mécanismes de perfectionnement de la gestion et du contrôle des finances des entreprises. Quelles sont les conditions nécessaires pour permettre à cette catégorie de jouer pleinement son rôle dans la gouvernance de l'entreprise ? Sollicité par nos soins, le Dr Sassia Messahel, maître de conférences en économie à l'Université de Sétif, souligne, de prime abord, que la réalité montre que la profession «n’est pas encore adaptée au tissu économique du pays». Les commissariats aux comptes qui détiennent une «place stratégique dans le système de gouvernance des entreprises doivent simplifier et moderniser leurs pratiques». Par quels leviers ? «Ils doivent tenir compte de la taille de l’entreprise. Il faut revoir les méthodologies d'audit qui souffrent actuellement d'un ‘‘excès de formalisme’’». A une question sur l’inefficacité de la loi 10/01 qui définit les missions de l’auditeur légal et la nécessité d’aller vers une loi, plus performante, plus rigoureuse, l’universitaire souligne que «les nouvelles données économiques et politiques du pays nous conduisent à s’interroger s’il s’agit d’une charge ou d’un atout pour les commissaires aux comptes en Algérie ?» Enchaînant, le Dr Messahel s’interroge sur l’avenir des commissaires aux comptes en Algérie, relevant qu’il est temps de «revoir le cadre réglementaire de l’audit légal en Algérie sur la base : ‘‘le Commissariat aux comptes est un instrument essentiel pour la sauvegarde de l’intérêt général’’». Et pour éviter des zones grises qui menaceront la sécurité du tissu économique, l’universitaire préconise de ne «confier cette profession qu’à des professionnels indépendants et spécialisés et bien formés». En outre, «il faut que le commissaire aux comptes soit lui-même pousuivi en justice pour complicité s’il n’avise pas celle-ci sur les procédures illégales». Notons que les Assises des commissaires aux comptes verront la participation de quelque 600 représentants d’entreprises publiques et privées, de hauts cadres des ministères de la Justice et des Finances, des responsables d’institutions publiques ainsi que des experts nationaux et étrangers.

Cette édition intervient après celles d'Alger, d'Oran, d'Annaba, de Tamanrasset, de Bejaia, de Tlemcen et de Constantine, a-t-il souligné, précisant que ces assises seront ouvertes également aux cadres financiers et comptables ainsi qu’aux dirigeants des entreprises et sociétés du secteur public et privé. Dans une déclaration à la presse, Larbi Redjimi, président du Conseil national de ladite Chambre, a annoncé que le nombre de commissaires aux comptes inscrits au tableau annuel publié par le ministère des Finances est passé de 2.379 membres en 2019 à 2.591 membres en 2020 répartis sur le territoire national, et dont la mission et d'auditer et de certifier les comptes des entreprises et sociétés publiques et privées, des partis politiques et des associations.

Fouad Irnatene