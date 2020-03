M. Aymane Benabderrahmane, Gouverneur de la Banque d’Algérie : «Pour une action rapide»

Le coronavirus ne semble épargner aucun secteur. Son impact sur le marché économique se fait sentir. Le Comité monétaire et financier international (IMFC), relevant du Fonds monétaire international (FMI), fait état d’une «incertitude et de perspectives préjudiciables à court terme», relevant tout de même que «nous sommes déterminés à fournir le soutien nécessaire pour atténuer l'impact, en particulier sur les personnes et les pays vulnérables». Présent à la session de l’IMFC, le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Aymane Benabderrahmane, préconise de développer un cadre général pour une action rapide, incluant le soutien financier, avec une attention particulière aux pays vulnérables qui sont financièrement et logistiquement les moins lotis pour faire face à cette crise, au moment où ils tentent de relever les défis du développement et d'affronter d'autres chocs extérieurs». M. Benabderrahmane, note le communiqué de la BA, a «favorablement accueilli l'initiative» de la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans la recherche d'une réponse «globalement coordonnée à cette menace mondiale».

Une question se pose : le coronavirus peut-il déclencher une crise financière majeure comme en 2007 ? Nombre d’experts évoquent un risque de décrochage sévère. En effet, l’économie ralentit. On le voit très bien à travers deux choses, la chute de la demande mondiale de pétrole et la baisse du nombre de conteneurs transportés par les grandes compagnies maritimes. La planète financière est extrêmement fébrile. Le groupe Danone, dans un communiqué rendu public, prévoit un impact de 100 millions d'euros de l'épidémie de coronavirus sur ses ventes au premier trimestre, la Chine étant le deuxième plus grand marché du groupe avec environ 10 % de son chiffre d'affaires en 2019. Dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale avec une récession manufacturière en 2019, des tensions commerciales restent présentes. Pour l’Algérie, notait Bahim Guendouzi, économiste, «on peut assister à un ralentissement des échanges avec la Chine, sachant que ce pays est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur de l’Algérie».

Que faire ? «L’Algérie peut diversifier ses approvisionnements en se tournant vers d’autres fournisseurs si cette contrainte persiste dans le temps. Les concurrents directs de la Chine pour ce qui est des produits que nous importons pourraient être la Turquie, l’Inde ou alors les pays européens, à l’instar du Portugal, l’Espagne, l’Italie, chez lesquels l’Algérie achète beaucoup de marchandises équivalentes», soutient l’universitaire. Par ailleurs il convient de souligner que la session de l’IMFC, composé de 24 pays, dont l'Algérie, s'est tenue en urgence, mercredi 4 mars 2020, par téléconférence, sous la présidence de Mme Georgieva et du gouverneur de la Banque de réserve de l'Afrique du Sud, président de l’IMFC en exercice. Elle était exclusivement consacrée à la propagation du coronavirus, son impact sur l'économie et la finance, ainsi que les actions conjointes à entreprendre face à ce «sérieux défi». A l'issue de cette session, une déclaration a été publiée par l’IMFC, dans laquelle il est assuré que «les 189 pays membres du FMI sont unis pour relever les défis mondiaux liés à l'épidémie de coronavirus (COVID-19), et nous exprimons nos condoléances à toutes les personnes touchées».

Fouad Irnatene