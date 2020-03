L’économie mondiale face au coronavirus : 50 milliards de dollars de pertes en exportations

En plus de ses conséquences au plan de la santé publique, l'épidémie liée au coronavirus affecte également le commerce international, les chaînes d’approvisionnement mondiales étant les premières à être touchées par la crise.

Selon un nouveau rapport de la CNUCED (Conférence des Nations-Unies pour le commerce et le développement), publié le 4 mars, «les impacts du coronavirus (COVID-19) se font sentir le long des chaînes de valeur mondiales, alors que la fabrication ralentit en Chine». En effet, «le ralentissement de la fabrication en Chine en raison de l'épidémie de coronavirus (COVID-19) perturbe le commerce mondial et pourrait entraîner une baisse de 50 milliards de dollars des exportations à travers les chaînes de valeur mondiales», selon les estimations de la CNUCED. Le document indique, à ce titre qu’«en février, l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier du pays -un indice de production critique- a chuté d'environ 22 points à 37,5, le plus bas niveau depuis 2004. Une telle baisse de la production implique une réduction de 2% des exportations sur une base annuelle». Sachant que la Chine «est devenue le centre de fabrication de nombreuses opérations commerciales mondiales», tout ralentissement de la production chinoise ne peut qu’avoir «des répercussions sur un pays donné, selon la dépendance de ses industries à l'égard des fournisseurs chinois». «Outre les graves menaces qui pèsent sur la vie humaine, l'épidémie de coronavirus comporte de graves risques pour l'économie mondiale», souligne, dans ce sens, le secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi. Aussi, l’impact est plus grand, d’autant plus que «tout ralentissement de la fabrication dans une partie du monde aura un effet d'entraînement sur l'activité économique à travers le monde, en raison des chaînes de valeur régionales et mondiales», note le rapport. Selon les estimations de la CNUCED, les secteurs les plus touchés par les répercussions du coronavirus sont «les instruments de précision, les machines, les équipements automobiles et de communication». La même source indique que «parmi les économies les plus touchées figurent l'Union européenne (15,6 milliards de dollars), les États-Unis (5,8 milliards de dollars), le Japon (5,2 milliards de dollars), la République de Corée (3,8 milliards de dollars), la province chinoise de Taiwan (2,6 milliards de dollars) et le Viet Nam (2,3 milliards de dollars). Néanmoins, «Les effets mondiaux estimés de COVID-19 sont susceptibles de changer en fonction de la contention du virus et/ ou des changements dans les sources d'approvisionnement».

D. Akila