178e réunion de l’Opep à Vienne : Arkab préside les travaux

En marge de cette conférence, M. Arkab, s’est entretenu avec ses homologues, le ministre iranien du Pétrole, M. Bijan Namdar Zanganeh, le ministre vénézuélien de l’énergie, M. Manuel Salvador Quevedo Fernandez, le PDG de la compagnie libyenne des hydrocarbures, M. Mustapha Sanalla, le ministre angolais des Ressources minérales et des hydrocarbures, Diamantino Pedro Azevedo, ainsi qu’avec le ministre nigérian du Pétrole, Timipre Sylva, en présence du Secrétaire général de l’Opep, M. Mohamed Barkindo. M. Arkab devait co-présider également la 8e réunion OPEP-Non OPEP, prévue pour hier.

Dans son allocution d'ouverture des travaux du Comité conjoint de suivi de l’accord de coopération Opep-Non Opep, M. Arkab avait affirmé que «l'aboutissement de la Déclaration de coopération (Opep-Non Opep) ne saurait se réaliser sans la conjugaison des efforts de tous les pays participants». A ce titre, le ministre de l'Energie a estimé que la coopération «sans précédent» dans le cadre dudit accord qui entame sa 4e année, «a donné lieu au recouvrement de la confiance et à la réalisation de la stabilité du marché pétrolier, se disant fier «des premières initiatives de l'Algérie, couronnées par ladite Déclaration». Néanmoins, l'apparition du coronavirus a impacté négativement les secteurs du voyage, des transports et de la production», avait ajouté M. Arkab, déplorant «l'évolution rapide de la situation».

Nécessaire conjugaison des efforts pour faire face aux défis des marchés internationaux

Le président de la Conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed Arkab, a affirmé jeudi à Vienne la nécessaire conjugaison des efforts pour faire face aux défis que connaissent les marchés pétroliers internationaux, notamment au regard de l'impact négatif du coronavirus sur la demande et les prix. M. Arkab a affirmé que la réunion intervenait «au moment où le coronavirus (Covid 19) impacte négativement les prévisions économiques et pétrolières de 2020, notamment aux deuxième et troisième trimestres, ce qui confirme que les évènements sur les marchés sont soumis à des incertitudes critiques qu'une seule partie ne saurait gérer à elle seule».

«Les défis complexes exigent la conjugaison des efforts», a-t-ajouté, précisant que «les alliés de la déclaration de coopération sont en contact permanent avec nos amis et partenaires dans la République populaire de Chine en cette conjoncture difficile». «Nous devons garder à l'esprit que l'apparition du coronavirus est avant tout une tragédie humaine». M. Arkab a salué, dans ce contexte, la coopération du gouvernement chinois avec l'OPEP durant les semaines et mois précédents.

Le président de la Conférence de l'OPEP a indiqué que les réunions de l'Organisation (8e réunion ministérielle du comité conjoint de suivi, réunion de l'OPEP et 8e réunion ministérielle des pays OPEP et Non-OPEP (OPEP+), se tiendront à des périodes cruciales dans l'histoire de l'organisation. L'Algérie avait accueilli, du 4 au 6 mars 1975, le premier sommet des souverains et chefs d'Etats membres de l'OPEP, qui avait été sanctionné par sa première déclaration officielle», a rappelé le ministre.

«Les thèmes de la coopération, le dialogue et l'échange d'idées et d'avis entre les producteurs et les consommateurs ainsi que la communication avec les partenaires non-OPEP, sont aujourd'hui d'une grande importance, comparé à 1975».

«L'Algérie est fière de sa qualité de membre à l'OPEP et du rôle qu'elle a joué comme partenaire agissant durant plusieurs décennies, outre le fait qu'elle avait accueilli le premier sommet de l'Organisation», a déclaré M. Arkab. «Nous assurons la présidence de la réunion de l'OPEP à un moment critique dans l'histoire de l'Organisation, en se basant sur les grands pas franchis par le passé et en s'inspirant de l'esprit de la première Déclaration officielle de l'OPEP», a-t-il indiqué.

L’ajustement supplémentaire proposé de 1,5 mbj, jusqu'à fin 2020 ?

Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) ont décidé de recommander hier à leurs alliés d'étendre l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5 million de barils par jour (mbj) jusqu'à fin 2020. «Compte tenu de l'évolution du marché et à la suite de la 178e réunion extraordinaire de l'OPEP ( tenue jeudi à Vienne), les chefs de délégation de la Conférence de l'OPEP ont tenu de nouvelles consultations et décidé de recommander de prolonger la durée de l'ajustement supplémentaire proposé de 1,5 million de barils par jour jusqu'à la fin de 2020, au lieu du 30 juin prochain», est-il indiqué dans un communiqué de l'Organisation publié jeudi soir.

Dans ce cadre, il est ajouté que les consultations, le suivi et l'examen constant entrepris des conditions actuelles du marché «démontrent le ferme engagement des pays membres de l'OPEP à travailler ensemble pour rétablir la stabilité du marché pétrolier».