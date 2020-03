Grand angle : Le révélateur Idleb

Hier, vendredi, Idleb, la province syrienne s’est réveillée sans les bruits des avions qui déchiraient le ciel depuis plusieurs semaines. Ce calme qui demeure cependant précaire, d’autant que le président turc a averti que son pays «se réserve le droit de répliquer de toutes ses forces et partout à toute attaque du régime de Damas», est le résultat d’une entente entre Moscou et Ankara. En effet, au terme d’une réunion marathon tenue jeudi dernier à Moscou, le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, sont parvenus à un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le jour même.

Le temps -plus de six heures d’intenses discussions- qu’il a fallu aux deux dirigeants pour se mettre d’accord prouve, si besoin est, la complexité du conflit syrien et les enjeux de la bataille d’Idleb, dernier grand bastion terroriste que Damas veut récupérer avec l’appui de la Russie. Le président turc a déclaré qu'il œuvrerait avec son homologue russe pour rendre cet accord, qui doit mettre un terme à des semaines de violences, durable. Pour l’Union européenne, qui s’est exprimée par la voie de son chef de la diplomatie, Josep Borrell, cet accord de cessez-le-feu est un «signe de bonne volonté». De son côté, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a indiqué espérer, après l’annonce du cessez-le feu, que l’accord «mènera à une cessation des hostilités immédiate et durable» au bénéfice de la population. Le patron de l’Onu a également appelé au retour à un processus politique pour mettre fin à la guerre en Syrie. Et pour cause, l’ONU et son envoyé pour la Syrie ne semblent plus être en mesure de s’imposer dans la recherche d’un règlement politique au conflit déclenché en 2011 et complexifié depuis par l'implication de multiples acteurs régionaux et internationaux. Mais 9 ans après, il semble que les seuls maitres du jeu, du moins les plus apparents, sont les Russes et les Turcs. Les cartes sont désormais entre leurs mains. Pourtant tous sont unanimes à reconnaitre que ce conflit, qui a fait plus de 380.000 morts, et a été à l’origine de la plus grande crise humanitaire depuis la deuxième guerre mondiale, n’a que trop duré.

Nadia K.