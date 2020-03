Activités caritatives : Des bouchons pour aider «les enfants de la lune»

A priori, on a pensé que c’est pour faire parvenir, moyennant pécule, ces bouchons aux entreprises de recyclage d’objets en plastique. Mais après coup, l’interrogation est tombée sous le sens : pourquoi n’avoir récupéré que les bouchons et laissé les bouteilles vides déposées, quant à elles il est vrai, dans des sachets-poubelles disposés à cet effet chaque vendredi à l’attention des marcheurs ?

On saura plus tard que les bouteilles en question ne resteront pas indéfiniment sur les trottoirs puisqu’elles seront, elles aussi, collectées en fin de Hirak pour être acheminées vers les entreprises concernées et ce, à des fins de recyclage de plastique

Mais revenons à nos fameux bouchons en plastique. La curiosité aidant, on se met en devoir de se renseigner au fur et mesure pour savoir enfin ce que ces jeunes vont en faire. On s’approche alors d’un premier groupe de quatre jeunes qui semblent procéder à un tri et rassemblement de ces objets collectés et ce, en fonction de leur couleur.

Après quoi, ces bouchons sont rassemblés dans des sacs respectifs qui seront bien fermés. Mais les gestes en question n’ont pas pour autant satisfait pleinement notre curiosité. On s’approche encore une fois d’un autre groupe de jeunes dont l’un d’eux a l’air d’orienter, dans cette opération de collecte, de tri et de rassemblement, les autres membres du groupe : «Pardon monsieur, vous allez faire quoi de ces bouchons ? – «Ah, vous ne savez pas? Nous allons les remettre à une association caritative qui va les vendre à des entreprises de recyclage du plastique. Vous savez, c’est pour aider tous les enfants malades et en particulier «les enfants de la lune».

Après renseignements pris ici et là auprès d’autres groupes effectuant la même opération de collecte, de tri et de rassemblement de ces bouchons, on en sait davantage sur l’action bénévole entreprise par ces jeunes. Du coup on a eu une idée plus précise de la noblesse de leurs gestes, effectués sans tambour ni trompette car destinés à soutenir une noble cause. Un jeune nous a remis un «flyer» (feuille volante) sur lequel on retrouve moult informations concernant la façon de procéder prônée par l’association caritative dénommée «Le Bonheur». Comme quoi, la démarche adoptée par les acteurs de cette noble cause a été quelque peu planifiée et ce n’est pas sans raison.

Pour un seul tube de pommade, il faudrait au moins…100 kilos de bouchons en plastique !

Il faut savoir, en effet, que «les enfants de la lune» sont des malades très spéciaux dans la mesure où, selon les informations glanées sur internet, ils sont atteints d’une maladie génétique rarissime appelée le «xeroderma pigmentosum». Cette maladie héréditaire d’origine génétique rare (1/100 0000) se caractérise par une sensibilité excessive de la peau aux rayons ultraviolets, par des troubles oculaires et un risque fortement accru de développer un cancer de la peau ou des yeux.

Il faut savoir aussi qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement pour cette maladie et on ne peut, pour l’heure, que limiter les symptômes en appliquant des mesures drastiques et très onéreuses.

Or, pour pouvoir limiter les symptômes et ainsi pouvoir sortir et aller à l’école, les enfants de la lune doivent appliquer des crèmes qui coûtent très cher, porter des casques, des lunettes et une combinaison spéciale. Chaque tube de crème coûte près de 35 euros, soit l’équivalent de 7.000 dinars, et pour un mois chaque enfant de la lune a besoin en moyenne de 04 tubes de crème. Afin de pouvoir réunir assez d’argent pour l’achat des médicaments et des autres équipements de protection, la responsable de l’association «Le Bonheur» a commencé à collecter les bouchons en plastique dans son entourage, pour ensuite les vendre aux recycleurs de plastique à raison de 70 dinars pour un kilo de bouchons, alors que pour un seul tube de pommade, il faudrait au moins …100 kilos de bouchons en plastique !

On peut alors imaginer l’ampleur de la mission à laquelle se sont vouées toutes ces personnes au grand cœur, en l’occurrence ces jeunes qu’on retrouve chaque vendredi avec les mêmes gestes, dédiés à une cause on ne peut plus noble : venir en aide aux enfants de la lune et, par la même, les aider à avoir une vie quelque peu normale ; ce qui, selon les membres de l’association «Le Bonheur», doit demeurer une mission possible et ce, quelles que soient les difficultés rencontrées.

Kamel Bouslama